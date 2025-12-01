Jahreskonzert in Bisingen: Musikkapelle Thanheim entführt Publikum in fremde Welten

Antarktis, Irland oder Finnland: Das Jahreskonzert der Musikkapelle Thanheim nahm die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise. „Beyond the Horizon“ lautete das Motto.
Unter dem Motto „Beyond the Horizon“ (Jenseits des Horizont) begeisterte am Samstagabend das Orchester der Musikkapelle Thanheim mit einem anspruchsvollen Konzertprogramm das Publikum in der Hohenzollernhalle. Die Nachwuchsmusiker aus der Kooperation der Jugendkapelle Thanheim und der Jugendmusik Zimmern übernahmen den Auftakt. Mit den schwungvollen Musikwerken wie „The Incredibles“ und „Aladdin“ wussten sie mit ihrer Jugenddirigentin Jeanette Keller zu überzeugen.