Jahreskonzert in Betra: Klangreise vom Schwarzwald bis nach Japan

Das Jahreskonzert des Musikvereins „Harmonie“ Betra entführt über Kontinente hinweg – ein Abend, an dem Dirigent und Orchester Klangwelten erschaffen, die begeistern.
Wenn es eine Kapelle schafft, mit jedem Ton ganze Landschaften entstehen zu lassen, dann wird schnell klar, dass hier ein Blasorchester aufspielt, das weit mehr kann, als nur Noten zu Gehör zu bringen. Um diese Klangwelten für den Zuhörer spürbar zu machen, bedarf es nämlich an Emotionen, die der Dirigent aus den Reihen seines Orchesters herauskitzelt und dadurch die Herzen der Konzertbesucher höher schlagen lässt. Die Akteure des Musikvereins (MV) „Harmonie“ Betra und ihr Dirigent Elias Kowalski verkörpern diese Eigenschaften und Bedingungen auf eine nahezu magische Art und Weise.