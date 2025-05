Einen bunten Hitmix bot der Harmonika-Spielring Baiersbronn bei seinem Jahreskonzert. An dem Konzertabend stand aber auch eine besondere Ehrung für Hans Faißt an.

Unter dem Motto „Inspiration Akkordeon“ stand das Jahreskonzert des Harmonika-Spielrings Baiersbronn im Rosensaal in Baiersbronn.

Vorsitzender Erwin Zepf begrüßte die zahlreichen Zuschauer sowie Bürgermeister Michael Ruf und Landtagsabgeordnete Katrin Schindele. Zum Programm des gelungenen Konzerts unter dem Titel „Hitmix im ‚Tal X‘“ unter bewährter Leitung von Jürgen Bortloff gehörten aktuelle Hits, unvergessene Evergreens und Musicalausschnitte, heißt es in einer Mitteilung des Harmonika-Spielrings.

Lesen Sie auch

Die Stücke wurden von verschiedenen Orchesterspielern angesagt. Einige der Ansagen waren unterhaltsam, andere Stücke wurden ganz stilecht angekündigt, zum Beispiel in Stewardessenuniform.

Stücke versetzen nach Italien

Zu hören waren unter anderem eine Tarantella und das Stück Armonie, die die Zuschauer musikalisch nach Italien versetzten. Mit dem „Tanz der Vampire“ brachte das Orchester „Graf Krolock“ in den Baiersbronner Rosensaal.

Bei „Lass jetzt los...!“, das Lied von Elsa aus dem Musical „Die Eiskönigin“, überzeugte Anja Maulbetsch, begleitet vom Orchester, mit ihrem Gesang. Das Medley von Abba erinnerte an große Erfolge der schwedischen Popgruppe. Ebenso gut an kamen laut der Mitteilung die Klassiker von Udo Jürgens, die jeder mitsingen kann. Ruhiger wurde es mit der Melodie „The Sound of Silence“, komponiert vom Popduo Simon & Garfunkel.

Das Programm entführte die Zuhörer aber auch auf den Flughafen: Mit dem Stück „Über den Wolken“ von Reinhard May nahm das Orchester das Publikum mit auf die Reise.

Jürgen Bortloff war es vorbehalten, das nächste Lied anzusagen: „Happy“ von Pharrell Williams. Er, so Bortloff, sei happy wenn sein Orchester glücklich ist.

Das Abschlussstück „Cordula Grün“, von Josh., einem österreichischen Songwriter, hatte vor einigen Jahren für Furore gesorgt und ist auf vielen Partys dabei.

Fast 40 Jahre im Ehrenamt

Es folgte der offizielle Teil: die Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg an Hans Faißt durch Bürgermeister Michael Ruf und CDU-Landtagsabgeordnete Katrin Schindele. Faißt wurde für fast 40 Jahre Ehrenamt im Harmonika-Spielring ausgezeichnet. Er hat den Verein geprägt durch seine Präsenz im Vorstand, sein Engagement und sein Schaffen „hinter der Bühne“, so der Verein. Ihm zu Ehren hatte das Orchester sein Lieblingslied „Dem Land Tirol...“ einstudiert.

Erst nach der dritten Zugabe durfte das Orchester, das den Konzertabend als vollen Erfolg verbucht, die Bühne verlassen.