Jahreskonzert in Altenheim: Musiker begeistert mit „königlichem“ Programm

1 In einer stimmungsvoll beleuchteten Herbert-Adam-Halle hat das große Orchester des Musikvereins Trachtenkapelle Altenheim in die Welt des Adels geführt. Foto: Lehmann

„Adel verpflichtet“ lautete in diesem Jahr das Motto des Jahreskonzerts des Musikvereins Altenheim in der Herbert-Adam-Halle. Der Musikernachwuchs und die Trachtenkapelle lieferten ein Programm voller Höhepunkte.









Eröffnet wurde der Abend von der Kindertanzgruppe unter der Leitung von Lea Piunno, Malin Adam und Anna Fleckenstein. Mit sechs Tänzen begeisterten die Kinder. Danach war es am Jugendorchester, das Publikum zu unterhalten. Unter der Leitung von Marco Rajnys spielte der Musikernachwuchs Shackelford Banks, Somewhere, bekannt aus der West Side Story und die Forrest Gump Suite. So zeigten auch die Jugendlichen ihr Können und dass die Trachtenkapelle Altenheim ein solides Fundament hat. Mit der Zugabe „The Lords of Velvet“ erzählten die Jungmusiker vom spanischen Königshaus, ehe sie die Bühne für das Orchester räumten.