Jahreskonzert: Heiligenzeller Musiker führen durch die Straßen der Welt

„Vorhang auf! Und Bühne frei für die Straßenmusik“ hieß es beim Jahreskonzert der Musikvereine Heiligenzell und Allmannsweier in der Sternenberghalle.
Zwei Wochen nach Ostern läutete der Musikverein Heiligenzell eine neue Tradition ein. „Es ist nicht mehr der Ostersonntag, sondern ein Samstag im April, mit dem wir eine neue Tradition probieren und uns gemeinsam weiterentwickeln wollen“, verkündete Moderatorin und Mitglied im Vorstand, Valerie Silberer, am Samstagabend den Gästen beim Jahreskonzert in der Sternenberghalle. Silberer führte beschwingt mit persönlicher Note durch das Programm.