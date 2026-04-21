Jahreskonzert: Heiligenzeller Musiker führen durch die Straßen der Welt

„Vorhang auf! Und Bühne frei für die Straßenmusik“ hieß es beim Jahreskonzert der Musikvereine Heiligenzell und Allmannsweier in der Sternenberghalle.

Zwei Wochen nach Ostern läutete der Musikverein Heiligenzell eine neue Tradition ein. „Es ist nicht mehr der Ostersonntag, sondern ein Samstag im April, mit dem wir eine neue Tradition probieren und uns gemeinsam weiterentwickeln wollen“, verkündete Moderatorin und Mitglied im Vorstand, Valerie Silberer, am Samstagabend den Gästen beim Jahreskonzert in der Sternenberghalle. Silberer führte beschwingt mit persönlicher Note durch das Programm.

Dirigent Ulf Schuster blieb die umfangreiche Erarbeitung eines Konzertprogramms vorbehalten, mit dem das gut 40-köpfige Orchester seine Besucher überzeugte und mitnahm. Klanglich ging es gemeinsam auf einige Straßen dieser Welt, die sowohl heute noch als auch in der Vergangenheit die Menschen bewegen. Dabei zeichnete das Orchester Frische und Dynamik aus, gefolgt von Heiterkeit und musikalischem Schwung.

Orchester spielt erstmals „A Day On A Road“ von Wolfgang Vincent Wilhelm

Wer bei dem Titel „Straßenmusik“ an Musik auf einem öffentlichen Platz um die Ecke dachte, mit einem Hut, der sich mit Münzen füllen soll, war überrascht. Mitgenommen wurde das begeisterte Publikum auf einige Prachtstraßen der Welt – bei Tag oder bei Nacht.

So präsentierte das Blasorchester unter anderem „Highlights From 42nd Street“. Eine Uraufführung erfuhr durch das Orchester das Werk „A Day On A Road“ von Wolfgang Vincent Wilhelm. Hier brillierten einige Solisten.

Mit der Musik von Patrick Williams holte das Orchester die Eindrücke einer aufregenden Verbrecherjagd direkt ohne Umwege in die Sternenberghalle. Das Publikum war begeistert und genoss ein außergewöhnliches Konzert mit seinem geliebten Blasorchester.

Zwischen den Stücken wurde immer wieder gejubelt. Auf die kurvenreiche Verbrecherjagd folgt ein Ausflug auf den „El Camino Real – A Latin Fantasy“ von Alfred Reed. Spanisches Temperament übernahm die Regie. Nach der Pause und einem jazzigen Sound zum „12th Street Rag“ ging es mit einem Höhepunkt des Konzertabends weiter.

Melanie Bähr brillierte am E-Piano und harmonierte mit dem Ensemble

Unterstützung erfuhr hier das Orchester vom gefühlvollen und vollendeten Spiel von Konzertpianistin Melanie Bähr. Sie brillierte am E-Piano mit der eigenen Passage zum Stück „Midnight On Mainstreet“ aus der Feder von Brian Balmages. Entzündet wurde zwischen Orchester und E-Piano ein riesiges musikalisches Feuerwerk. Ein klangvoller Tanz auf der Hauptstraße mit lauten und leisen Tönen.

Das Publikum fühlte sich mit den beschwingten Klängen mitgenommen auf die Sonnenseite des Lebens, wie im Stück „On The Sunny Side Of The Street“ von Jimmy McHugh. Für das Konzert wählte Dirigent Schuster abwechslungsreiche Werke, die den jazzigen Bigbandcharakter des Blasorchesters manifestieren. Mit dem Fliegermarsch und Mercury von Jan van der Roost schenkte der Musikverein seinem jubelnden Publikum zwei Zugaben.

Spielgemeinschaft

Seit dem Jahr 2016 gibt es offiziell die Spielgemeinschaft zwischen dem Musikverein Heiligenzell und dem Musikverein Allmannsweier. Gemeinsame Konzerte finden sowohl in Heiligenzell als auch in Allmannsweier statt. Der Musikverein Heiligenzell wurde im Jahr 1924 gegründet.