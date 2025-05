Der Musikverein Dotternhausen lud zum Konzertabend der Jugendkapellen und des Aktivenorchesters ein. Sie präsentierten ein abwechslungsreiches Programm auf hohem Niveau.

Eröffnet wurde der Konzertabend durch die Jugendkapelle 2, die unter der Leitung von Frank Schnell das Publikum in die Märchenwelt von Aschenbrödel entführte. Anschließend wurde es bunt und spritzig auf der Bühne. Die beiden Jungmusikerinnen Jule Ritter und Rebecca Ruof führten durch das Programm der Jugendkapellen.

Tosender Beifall für die Jugendlichen

Weiter ging es mit der Jugendkapelle 1 unter der Leitung von Robin Nikol mit dem Stück „A Huntingdon Celebration“. Für dieses erhielten die rund 40 Jugendlichen tosenden Beifall.

Nach der Pause folgte das Aktivenorchester des Musikvereins Dotternhausen, ebenfalls unter der Leitung von Robin Nikol. Es eröffnete den zweiten Teil mit der kraftvollen „Appalachian Overture“.

Das Stück „Backdraft“ ist an Dramatik kaum zu überbieten, wenn Hans Zimmer in seiner Filmmusik Feuer und Gasexplosionen beschreibt. Dies wurde vom Orchester in beeindruckender Weise umgesetzt. Dirigent Nikol sorgte für Authentizität, indem er mit einem Feuerwehrhelm das Stück dirigierte.

50 Lieder in einem Stück

Michael Menholz führte durch das Programm des Aktivenarchivs führte und sagte auch das letzte Stück an: „Tails of the unexpected“. 50 bekannte Lieder aller Genres in einer Komposition forderte von den mehr als 70 Musizierenden höchste Konzentration.

Mit anhaltendem Applaus wurde das Orchester in eine Zugabe geschickt, die Geschichte eines zweifelhaften Präsidenten in dem humorvollen Marsch „Il Presidente“.