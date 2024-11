Jahreskonzert des MV Bisingen-Zimmern: Musikalische Weltreise zum 100. Jubiläum

1 Sein musikalisches Können zeigte das Blasorchester des MV Zimmern in Wessingen. Foto: Jörg Wahl

Am Konzertabend entführte das Blasorchester des Musikvereins Zimmern das Publikum zu internationalen Werken bekannter Komponisten. Höhepunkte waren die Aufführung von „L’amore per la musica“ und die packende „Sage der Weißen Frau“.









Ihre Freude an der Blas- und Volksmusik präsentierte das Blasorchester des Musikvereins Zimmern in der Festhalle in Wessingen. Das Jahreskonzert –eine musikalische Weltreise mit internationalen Geschichten – im 100. Jubiläumsjahr beinhaltete ein breitgefächertes Repertoire an leidenschaftlich vorgetragenen literarischen Werken namhafter Komponisten.