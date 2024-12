Jahreskonzert des Musikvereins: Ichenheimer Orchester liefert filmreife Darbietung

1 Das Ichenheimer Orchester rund um Dirigent Mario Rosenfeld begeisterte mit bekannten Stücken aus der Filmwelt. Foto: Lehmann

„Film ab“ hieß es beim Jahreskonzert des Musikvereins Ichenheim. Gemeinsam mit dem Jugendorchester haben sie in einem anspruchsvollen Programm eine voll besetzte Langenrothalle mit Stücken aus Hollywood unterhalten.









Magie, Helden, Piraten, Szenen zum Träumen und Mitfiebern – die Filmwelt hat so einiges zu bieten. Mit dem diesjährigen Jahreskonzert hat der Musikverein Ichenheim das Publikum in die Welt der Filmmusik der vergangenen 60 Jahre entführt. Traditionell wird der Samstag vor dem ersten Advent zum Konzertabend in Ichenheim. Für viele Besucher ein fester Termin im Kalender.