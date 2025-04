Wolfgang Borho wurde für 25 Jahre DirigentenTätigkeit geehrt. Für den Verein hielt die Vorsitzende Claudia Lauble-Plewa die Laudatio, vom Blasmusik-Verband nahm Präsident Stefan Polap die Ehrungen vor. „Uns gehen die Ehrennadeln nicht aus“, kokettierte Polap, für die seltene Ehrung von Helmut Lauble für 60 Jahre aktive Blasmusik rang er dann aber doch mit den Worten.

Wohl auch, weil er mit Lauble neben einem verdienten Musiker auch einen seiner langjährigen Vize-Präsidenten im Blasmusikverband Kinzigtal ehren durfte und verabschieden musste. Lauble wurde für 60 Jahre mit der „Ehrennadel in Gold mit Diamant“ geehrt, „Helmut, du bist länger im Musikverein aktiv, als ich auf der Welt bin“, so Polap. 1965 in die Trachtenkapelle eingetreten, übernahm Lauble 1972 Verantwortung im Vorstand als stellvertretender Vorsitzender. Nach zwölf Jahren folgten fast zwei Jahrzehnte im Amt des Vorsitzenden. 2003, frisch entlassen aus dem Vorstandsamt im Verein, wurde er einer von mehreren Vize-Präsidenten des Blasmusikverbands, scheidet nach 22 Jahren aus.

Claudia Lauble-Plewa erinnerte in ihrer Dankesrede an einen Ostersonntag vor über 40 Jahren, an dem ihr Onkel sie zum Osterkonzert nach Hofstetten mitnahm und in der jungen Frau damit die Liebe zur Blasmusik entfachte. Jetzt erfülle es sie mit Stolz, ihren Onkel für 60-jährige Vereinstreue zu ehren. „Auch wenn wir, wie du sicherlich weißt, für diese hohe Jahreszahl keinerlei Ehrennadel mehr vorgesehen haben“. Als Premiere überreichte Lauble-Plewa den für diesen seltenen Anlass neu erstellten „Ehrenbrief“ des Vereins.

Für 40-jährige Treue, versehen mit der „Goldenen Ehrennadel“, ehrte Lauble-Plewa gleich sechs verdiente Musiker. Aus dem „Einstellungs-Jahrgang“ 1985 hielten Stefanie Kern (Flöte), Ute Löffler (Alt-Saxofon), Georg Gießler (Tuba), Ulrich Gießler (Trompete), Bernd Hock (Waldhorn) und Albert Kern (Flügelhorn) dem Verein über vier Jahrzehnte nicht nur musikalisch die Treue, sondern brachten sich auch mit ihren (beruflichen) Talenten im Ehrenamt für den Verein und die Allgemeinheit ein. Aus dem aktiven musikalischen Dienst verabschiedet wurde nach mehr als 47 Jahren der Posaunist Karl-Georg Läufer.