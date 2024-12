Jahreskonzert der Trachtenkapelle Gutach: Träume von pazifischen Inselwelten

1 Zum Intro für die Zugabe „Sailing“ griff Dirigent und Steuermann Michael Blum selbst zur Trompete. Foto: Matthias Dorn

„Auf hoher See“ konzertierte die Trachtenkapelle Gutach am Samstagabend in der liebevoll maritim dekorierten Festhalle. Durch das Jahreskonzert mit acht Seestücken führten Kapitän Mike Lauble und die Erste Offizierin Jasmin Sillmann.









Link kopiert



Die Crew des musikalischen Traumschiffs wurde von Steuermann Michael Blum dirigiert. Zum Auftakt wurden Träume von pazifischen Inselwelten – „Pacific dreams“ – des niederländischen Komponisten Jacob de Haan wahr. Für den ersten kulturgeschichtlichen Landgang spielte die Kapelle den Spiritual „Wade in the water“, Bässe und Trompeten setzten das bekannte Thema, über dem Klari netten und Querflöten zum Gospelgesang an. Als Höhepunkt spielte Sven Kirschbaum ein schönes Saxofonsolo.