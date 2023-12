Jahreskonzert der Stadtkapelle: Musikalische Reise begeistert rund 300 Gäste in Ettenheim

Musikalische Reise begeistert rund 300 Gäste in Ettenheim

1 Von Klassik bis hin zu moderner Filmmusik: Die Stadtkapelle Ettenheim hat bei ihrem Jahreskonzert ihre rund 300 Gäste mit einem bunten Mix aus verschiedenen Genres überzeugt. Foto: Decoux

Mehr als 300 Gäste sind am Samstag zum Jahreskonzert der Stadtkapelle Ettenheim in die Stadthalle gekommen. Sie genossen ein Programm fulminantes Musikprogramm quer durch die Genres.









Zeitgenössisches, Klassik, Filmmusik, Swing, Jazz und Pop – Die Mischung beim Jahreskonzert der Stadtkapelle Ettenheim machte es. Dabei hatte zum Einstieg die Jugend unter der Leitung von Christian Sade den Bühnen-Vortritt, aktuell mit 28 Akteuren. Der mitreißend heitere „Entertainer“ von Scott Joplin brachte als schon seit 120 Jahren beliebter Ragtime-March sogleich flott-flinken Schwung „in die Bude“. Eine von Benny Syburg bearbeitete Bläserfassung des Popsongs „A night like This“ entpuppte sich als gefälliges, unaufgeregtes Stück im Stil der sechziger Jahre. Klassisch ging es hingegen beim „Intermezzo“-Mittelteil aus einer einst vom Engländer Gustav Holst für Militärblaskapellen komponierten dreisätzigen Suite zu – auch schon mehr als 90 Jahre alt, jedoch nach wie vor licht und schnell daher kommend: Das wurde vom Jugendorchester in teils rasantem Tempo prächtig präsentiert. Stürmisch verlangte das Publikum eine Zugabe. Als Überraschung gab es das japanische Volkslied „Yagibushi“, von Naohiro Iwai schneller gemacht und dem Jugendorchester entsprechend in temporeichen Schwung gebracht.