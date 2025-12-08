Jahreskonzert der MK Owingen: Blasmusik von ihrer schönsten Seite

Bei ihrem beeindruckenden Konzert am Samstag in der gut gefüllten Eyachtalhalle reiste die Musikkapelle Owingen unter der Leitung von Dirigent Stefan Riethmüller um die halbe Welt.
Vom Yosemite Nationalpark ging es über New York und Bayern bis nach Kiel Die Stücke wurden vom begeisterten Publikum mit viel Beifall bedacht, ebenso, wie die Titel der Jugendkapelle, die zuerst an der Reihe war. Die jungen Talente ließen imaginäre „Funky Penguins“ über die Bühne watscheln, verzauberten ihre Zuhörer mit „The Magic Of Harry Potter“ und ließen „Cheerlader“ mit ihren Pompons wedeln. Mit dem schwungvollen „Tiger Rag“ als Zugabe machte die „JuKa“ Platz für die Musikkapelle, die ebenfalls von Stefan Riethmüller dirigiert wurde.