Jahreskonzert der Jugendkapelle Wolftal: Musikalischer Rundgang durch den Zoo

1 Die Jugendkapelle Wolftal überzeugte mit ihrem musikalischen Rundgang durch den Zoo. Foto: Schmid

Unter dem Motto „Ein Tag im Zoo“ stand das Jahreskonzert der Jugendkapelle Wolftal. Dirigentin Ashley Pöndl wurde in die Elternzeit verabschiedet und übergab den Taktstock folgerichtig an Felix Schätzle.









Zahlreiche Besucher begaben sich am Freitagabend in der Festhalle auf einen musikalischen Ausflug in den Zoo. Unter diesem Motto stand das erste Jahreskonzert der Jugendkapelle Wolftal unter diesem Namen. Die rund 30 Nachwuchsmusiker aus Oberwolfach, Bad Rippoldsau und Schapbach nahmen ihre Zuhörer auf einen Rundgang vom Vogelhaus über das Afrika-Gehege bis hin zur Wasserwelt mit, wie die beiden Moderatoren Collien Roth und Toni Sum erzählten.