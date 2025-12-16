Jahreskonzert begeistert: Kapelle Kappel schickt Gäste auf eine musikalische Weltreise

Mal gefühlvoll, mal temporeich, vom Orient über die hohe See: Die Kappeler Kapelle zeigte bei ihrem Jahreskonzert, wie abwechslungsreich sie ist.
Mehr als 300 Gäste lockte das Jahreskonzert der Musikkapelle Kappel (MKK) an. In nahezu voll besetzter Mehrzweckhalle verwöhnte nicht nur sie die Zuhörer mit einem abendlichen Feuerwerk der Blasmusik, denn für den ersten Teil hatte die Kapelle ihrem befreundeten Münchweierer Musikverein die Bühne überlassen – gewohnt souverän geleitet von Dirigent Christian Sade.