Jahreshauptversammlung: So läuft es beim Musik- und Trachtenverein Reichenbach

„Wir sind hier in Reichenbach stolz darauf, einen so gut geführten Verein zu haben, der eine tolle repräsentative Außenwirkung hat“, bescheinigte Ortsvorsteher und Gemeinderat Hermann Lehmann dem Verein großes Engagement. Lehmann leitete die Wahlen und überbrachte die Grüße von Bürgermeister Marc Winzer.

Die Harmonie im Verein zeigte sich auch bei den durchgehend einstimmig gewählten Vertretern des Vorstands. Martin Aberle wird gemeinsam mit Corinna Wöhrle und Steffen Lehmann im Team die Geschicke des Vereins leiten. Susanne Schwind bleibt Kassiererin und Verena Schmid Schriftführerin. Alisa Lauble wird die Jugendleitung übernehmen.

Die verschiedenen Berichte fallen alle positiv aus

Fünf Jungmusiker absolvierten im letzten Jahr das Juniorabzeichen. Sarah Schneider hat die Abzeichen in Gold für Saxofon und Klarinette abgelegt. In den Pfingstferien sind weitere Lehrgänge anvisiert. Die Berichte der einzelnen Ressorts waren in jeder Hinsicht positiv. Vorsitzende Corinna Wöhrle informierte über 16 Auftritte der Kapelle und fünf Aufführungen der Trachtengruppe im abgelaufenen Berichtsjahr. Im Namen des Verwaltungsrats dankte sie allen Unterstützern der Brauchtumspflege.

Für das Festwochenende werden Helfer gebraucht

Solide stellt sich die finanzielle Situation des Vereins dar, wie die Ausführungen von Kassiererin Susanne Schwind zeigten. Investiert wurde in die Anschaffung von Material für die Trachten sowie von Instrumenten.

Hier galt ein besonderer Dank der Bürgerstiftung, die auf Antrag des Vereins den Kauf bezuschusste. Die Planungen für das große Festwochenende Anfang August laufen laut Wöhrle auf Hochtouren. Vier Tage lang wird auf dem Gelände vor der Sporthalle gefeiert. Am Sonntag ist ein großer Umzug mit Trachten- und Musikgruppen angesetzt. Auch ein Brauerei- und Langholzwagen sollen unter anderem teilnehmen, wie Wöhrle mitteilte. Ortsvorsteher Lehmann appellierte an alle, den Verein bei dem Ablauf dieses Kraftakts zu unterstützen: „Eine Woche Aufbau und mehrere Tage Abbau können jede helfende Hand gebrauchen.“ Höhepunkt des Abends war die Ernennung von fünf Ehrenmitgliedern, die seit jeweils 40 Jahren dem Verein angehören (siehe Info). Nach der zügig abgehaltenen Versammlung ging es in den geselligen Teil des Abends über.

Ehrungen

In der Hauptversammlung wurde ein Quintett an Mitgliedern für jeweils 40 Jahre Vereinstreue zu Ehrenmitgliedern ernannt: Gerhard Brüstle, Gerhard Hämmerling, Peter Kriegl, Walter Lehmann, Erhard Staiger.