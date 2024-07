Jahreshauptversammlung: Schramberger Tennisverein sieht sich gut aufgestellt

Nach dem Rückblick des ersten Vorsitzenden Michael Wiedmaier, der auf die vergangene Saison, der vor allem lobende Worte für die Präsenz beim vergangenen Stadtfest fand sowie nochmals das bei extrem schlechten Wetter durchgeführte Sommerfest in Erinnerung holte und darüber hinaus die feste Etablierung des akltiven Damen- sowie Herrentrainings hervorhob, folgte ein Jahresbericht des Sportwartes Maximilian Broß über die sportlichen Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr.

Dieser konnte mitunter den Aufstieg der aktiven Herrenmannschaft in die Staffelliga und jener der Damen 50 in die Verbandsstaffelliga als sportliche Erfolge vermelden. Neben den zwei genannten Mannschaften sowie jener der Herren 60 freut sich der Verein außerdem über das Zustandekommen einer aktiven Damenmannschaft unter der Führung von Ina Hartel (welche bereits im letzten Jahr in der Kreisstaffel die ersten Erfahrungen sammeln konnte) sowie einer zweiten Herrenmannschaft, angeführt von Lorenz Kloos, welche in diesem Jahr in das Spielgeschehen eingreifen wird.

Einnahmen und Ausgaben

Daran anschließend folgte ein Bericht des Kassiers Stefan Jacobs über Einnahmen und Ausgaben des TC Schramberg im vergangenen Geschäftsjahr, der auf der Ausgabenseite die Pflege der Anlage als größte finanzielle Herausforderung des Vereins benannte. Er betonte, dass der Verein dennoch auf größtenteils soliden Beinen stehe. Da nach zwei Jahren im Amt der bisherige Kassier, Stefan Jacobs, auf eigenen Wunsch das Amt nicht mehr weiterführen möchte, wurde im Anschluss Ann-Kathrin Brantner als neue Kassiererin einstimmig gewählt und im Vorstand willkommen geheißen, ebenso wie Matthias Fleiner, welcher den Ausschuss als Sponsoringbeauftragter unterstützen soll.

In Ihren Ämtern bestätigt wurden Michael Wiedmaier als erster Vorsitzender sowie Marco Cramer als Jugendwart.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Nachdem es von der Versammlung keine Anträge etc. gab, wurden zum Schluss noch langjährige aktive Mitglieder des TC Schramberg geehrt: Für 40 Jahre Erhard und Gertrud Zucknick, für 50 Jahre Georg Stollbert und für 70 Jahre Elsbeth Elsland. Alle erhielten eine entsprechende Urkunde sowie ein kleines Präsent, bevor die Versammlung vom ersten Vorsitzenden beendet wurde.