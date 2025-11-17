Jahresfeier in Lörrach: Beim TV Tumringen sind alle Gewinner

Volles Haus beim TV Tumringen: Das Programm zur Jahresfeier verpackt nach Art des Eurovision Song Contests erhält vom Publikum die Höchstnote.

Nicht nur Basel eignet sich als Ausrichter des Eurovision Song Contests, auch der TV Tumringen (TVT) kann ESC, dachten sich die Organisatorinnen der Jahresfeier – und stellten das Fest unter das Motto „ESC beim TVT“. Im gut zweistündigen Programm in der ausverkauften Tumringer Turnhalle zeigten neun Gruppen aller Altersklassen unter verschiedenen europäischen Fahnen ihr turnerisches Können.

Gute Bewertungen Die Blitzwertungen, die das begeisterte Publikum dann mittels Schildern abgab, lagen allesamt über zehn Punkten – wobei die Bestnote beim Contest die zwölf ist. Nachdem zum Auftakt die jüngeren Kindergruppen zu „Euphoria“– dem Siegertitel des Eurovision Song Contest 2012 – eingezogen waren, zeigten unter den Flaggen der Türkei, der Schweiz, der Niederlande, Italiens, Tschechiens, Schwedens, Deutschlands, der EU und Norwegens nacheinander die verschiedenen Alters- und Leistungsklassen ihr Können: die Vorschulkinder, die Mädchen der ersten bis vierten Klasse, die über zehnjährigen Mädchen, die Jungs, die drei Kinder- und Jugendlichen-Leistungsgruppen sowie die Fitness- und die gemischte Gruppe der Erwachsenen.

Im Lauf des Abends standen so mehr als 100 Kinder und rund 30 Erwachsene auf der Bühne, wie Sonja Schöpflin vom Vereinsvorstand im Gespräch sagte. Die Palette der sportlichen Darbietungen reichte von Purzelbäumen über Flugrollen, Salti und Handstandläufen bis hin zu äußerst anspruchsvollen Figuren auf dem Schwebebalken.

„Tolle Gemeinschaft“

Die in ausgeklügelte Choreografien und Tanzeinlagen eingebetteten Übungen kamen bei den 360 zahlenden Gästen prima an. Das Moderatorinnen-Team um Tatjana Leonhardt, Lilly Wetzel und Lara Bregler „schaltete“ je einmal in die „Fan-Arena“ im Zuschauerraum und auf den „Lörracher Marktplatz“ (die Empore), um die Stimmung im Publikum zu testen.

Zur tollen Resonanz trugen viele Unterstützer bei, wie Schöpflin unterstrich: die Sponsoren, dank derer eine Tombola mit 350 Preisen möglich war, die vielen Helfer vom Turnverein und das Freundschaftsabkommen mit dem Gesangverein Tumringen: „Sie bewirten bei uns, wir bei ihnen. Das ist megatoll. Wir können uns aufeinander verlassen“, so Schöpflin.

Dem pflichtete Gesangvereinsmitglied Heidi Niesyto bei, die am Essensstand Pizzaschnitten und Suppe ausgab: Die Zusammenarbeit sei „toll für die Dorfgemeinschaft“.

Jahresfeier wieder etabliert

Schöpflin zeigte sich froh, dass sich die traditionelle Jahresfeier im Vereinsleben mittlerweile wieder etabliert hat. Nach der Einweihung der neuen Halle im Jahr 2016 seien verschiedene andere Formate ausprobiert worden – auch weil keine richtige Küche für die Bewirtung mehr zur Verfügung stehe.

Deswegen stand der Pizzaofen nun unter einem Zeltdach im Freien. Die Initiative, nach einer mehrjährigen Pause wieder zur „alten Jahresfeier“ zurückzukehren, sei von den Kindern und Trainern gekommen und jetzt zum wiederholten Mal umgesetzt worden.

Alle haben gewonnen

Dass am Ende des Abends keine Einzelgruppe den Contest gewann, sondern die Wertung „12 Punkte für den TVT“ aus dem Umschlag gezaubert wurde, versinnbildlicht den Wert der Veranstaltung für den Turnverein. Ein Mädchen brachte es schließlich lauthals auf den Punkt: „Wir haben alle gewonnen.“

Weitere Infos zum Verein auf der Webseite unter www.tv-tumringen.de