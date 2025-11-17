Jahresfeier in Lörrach: Beim TV Tumringen sind alle Gewinner

Volles Haus beim TV Tumringen: Das Programm zur Jahresfeier verpackt nach Art des Eurovision Song Contests erhält vom Publikum die Höchstnote.
Nicht nur Basel eignet sich als Ausrichter des Eurovision Song Contests, auch der TV Tumringen (TVT) kann ESC, dachten sich die Organisatorinnen der Jahresfeier – und stellten das Fest unter das Motto „ESC beim TVT“. Im gut zweistündigen Programm in der ausverkauften Tumringer Turnhalle zeigten neun Gruppen aller Altersklassen unter verschiedenen europäischen Fahnen ihr turnerisches Können.