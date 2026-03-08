Jahresfeier in Fischingen: Das Akkordeon-Orchester begeistert sein Publikum

Wie gewohnt, platzte die Läufelberghalle zur Jahresfeier des Akkordeon-Orchesters Fischingen schier aus allen Nähten.
Vorsitzende Renate Linder begrüßte die Besucher zum Konzert unter dem Motto „Klangreisen“: „Wir feiern hier unseren Dirigenten Dieter Lau, der seit 30 Jahren bei uns aktiv ist. Ein weiterer Grund zur Freude ist für uns die Würdigung des Akkordeons als Instrument des Jahres. Es gilt als häufig unterschätztes Multitalent.“ Linder forderte die Gäste auf, die „Klangreise“ als kleines Abenteuer mit Begegnung und Neugier zu fernen Orten und anderen Zeiten zu begleiten.