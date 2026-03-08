Jahresfeier in Fischingen: Das Akkordeon-Orchester begeistert sein Publikum

Wie gewohnt, platzte die Läufelberghalle zur Jahresfeier des Akkordeon-Orchesters Fischingen schier aus allen Nähten.

Vorsitzende Renate Linder begrüßte die Besucher zum Konzert unter dem Motto „Klangreisen“: „Wir feiern hier unseren Dirigenten Dieter Lau, der seit 30 Jahren bei uns aktiv ist. Ein weiterer Grund zur Freude ist für uns die Würdigung des Akkordeons als Instrument des Jahres. Es gilt als häufig unterschätztes Multitalent.“ Linder forderte die Gäste auf, die „Klangreise“ als kleines Abenteuer mit Begegnung und Neugier zu fernen Orten und anderen Zeiten zu begleiten.

Die Dekoration in der Halle – mit einem Zeitstrahl seit 1994 und Fotografien – war eine Würdigung für den Dirigenten, der das Orchester seit drei Jahrzehnten leitet. Die Tisch-Deko beinhaltete Fähnchen mit Sprüchen, welche die Musiker von ihrem Dirigenten immer wieder hörten, darunter „Uf de dritte Takt“, „Nid träume“ oder „Wer übt, fällt den anderen in den Rücken“.

Durch das Programm moderierten die Nachwuchsmusikerinnen Celina Hernandez und Flora Lang mit humorvollen Ansagen. Sie stellten fest, dass der Dirigent innerhalb der vergangenen 30 Jahre rund 250 Konzerte gestaltete, etwa 1500 Proben leitete und rund 3000 Mal „noch einmal von vorne“ forderte.

Sechs Nachwuchsmusiker auf der Bühne

Mit dem ersten Stück führte das Aktiv-Orchester in die Highlands von Schottland mit dem temperamentvollen „Views from the Highlands“. Bereits nach den ersten Klängen zeigte sich das hohe musikalische Niveau.

Der Rest des ersten Konzertteils wurde vom Jugendorchester gestaltet, das aus sechs jungen Nachwuchsmusikern besteht. Mit ihren Mini-Akkordeons – unterstützt von einigen „Großen“ – zeigten sie unter Leitung von Anne Kaßecker ihre musikalischen Fähigkeiten. Das Publikum klatschte begeistert mit.

Mit dem dreiteiligen Stück „Ab auf die Bühne“ präsentierten sie erste Erfolge im Vorspiel. Weiter ging es mit dem eingängigen „Poker Face“ von Stefani Germanotta – besser bekannt als Lady Gaga. Die Gäste ließen die Kleinen nicht ohne Weiteres ziehen und verlangten begeistert eine Zugabe. Diese bestand aus dem bezaubernd vorgetragenen „Gute-Laune Lied“ – spätestens jetzt stellten die Gäste amüsiert fest, dass sie sich an einem musikalischen „Gute-Laune Abend“ befanden.

Von „The Canadian“bis „Skyfall“

Das aus sechs Aktiven bestehende AOF-Ensemble präsentierte im ersten Konzertteil noch Kostproben seines hohen Niveaus. Darunter war die dreiteilige Suite „Impressions Bretonnes“ von Kai Armbruster mit dem „Tanz der Mädchen“, dem „Lichtertanz“ und dem „Nachtfest“. Dargeboten wurden keltische Impressionen mit aufblitzenden sphärischen Klängen und fesselnden Passagen der Schlagwerker Rene Reinbold und Fabian Schmidt.

In der Pause erfolgten die Ehrungen, die alle zwei Jahre vorgenommen werden (wir berichten noch).

Geselliger Ausklang mit Tombola

Im zweiten Konzertteil begeisterte das Aktiv-Orchester zunächst mit einer Fahrt mit dem „The Canadian“, die in den einzelnen Passagen von Toronto über Winnipeg und Manitoba bis nach Vancouver führte. Hier wurden in der rasanten Zugfahrt neben dem Pfiff des Schaffners lebendige Städte und weite Landschaften präsentiert, gepaart mit anspruchsvollen jazzigen Beilagen vom Keyboarder Julian Huber und den beiden Schlagwerkern.

Auch der gleichnamige Song aus dem James-Bond-Film „Skyfall“, bekannt geworden durch Adele, wurde auf hohem Niveau filigran und stilvoll präsentiert. Eine Prise Sternenstaub gab es mit dem Ohrwurm „Sirius & Eye in The Sky“ von Eric Woolfson und Alan Parsons.

Wie es „Auf einem Persischem Markt“ mit Gauklern, Kamelen und verschleierten Prinzessinnen zugeht, zeigte das gleichnamige Stück mit orientalischem Spirit von Albert Ketelbey. Ein fetziges Medley von Elvis Presley mit einem Ausflug in die Rock’n Roll-Zeit – mit Zwischenapplaus – gab es zum Schluss.

Als Finale folgte „Sweet Caroline“ von Neil Diamond, bei dem die Gäste lauthals mitsangen, mitklatschten und die Läufelberghalle zum Beben brachten. Natürlich durfte sich das Orchester nicht ohne mehrere Zugaben von der Bühne begeben.

Der Abend fand bei der Tombola einen geselligen Ausklang.