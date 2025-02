Zunächst ließ Rektor Stephan Trahasch das vergangene Jubiläumsjahr noch einmal Revue passieren.

Mit dem „Open Campus“, dem 25. trinationalen Filmfestival, dem „HSO-Spot“ oder der Zukunftswerkstatt in der Innenstadt habe sich die Hochschule Offenburg als Teil der Gesellschaft präsentiert. Gleichzeitig betonte er die Forschungsstärke und verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Stiftungen von Nagarro für das neue Studienangebot „Digital Public Management“.

Trahasch dankte allen Unternehmen und Unterstützern für ihr Engagement und wandte sich dann einem aktuellen Thema zu – der Internationalisierung.

Offenburg beteiligt sich an neuer Hochschulallianz

„Um die globalen Herausforderungen zu bewältigen, braucht es einen multiperspektivischen Blick und Internationalität ist für Wissenschaft und Forschung eine Grundvoraussetzung“, erklärte der Rektor. Angesichts anderer aktueller Tendenzen gehe es darum, pluralistisches Denken, demokratische Gemeinwesen, Rechtsstaatlichkeit, die Bindung an das Völkerrecht, die Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnis und eine freie Forschung und Lehre zu bewahren und die Werte der Hochschule wie Offenheit, Gemeinschaft, Freiheit und Respekt mit Leben zu füllen. Ein zentraler Baustein dabei sei die neue europäische Hochschulallianz „Challenge-EU“, die 83 000 Studenten und 9000 Beschäftigte an neun Hochschulen in neun Ländern von Schweden bis Portugal umfasst – darunter auch die Offenburger Einrichtung. „Challenge-EU“ strebt durch Lehre, Forschung und Wissenstransfer einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft an und fördert die Innovationskraft der Region, betont die Hochschule.

Um einen erfolgreichen Übergang von Forschung zu Fortschritt und Innovationen ging es im Festvortrag von Katharina Hölzle von der Universität Stuttgart. Die Leiterin des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation und Technologiebeauftragte des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums bezeichnete KI und Robotik als Brücke in die Zukunft. Die Synergien von KI und Robotik sowie die angestrebte Symbiose von Mensch und Maschine würden Potenziale für eine neue Innovationsdynamik bieten. Für eine erfolgreiche Wertschöpfung brauche es allerdings ein Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Darüber, wie dieses aussehen könnte, sprach Hölzle anschließend unter anderem mit dem Offenburger Bürgermeister Hans-Peter Kopp und dem Geschäftsführer der Burger-Gruppe Thomas Burger.

Für Leistungen geehrt

