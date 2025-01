Jahresfeier beim TSV Meßstetten: Mit Maultaschen und Schwebebalken

Die Vorsitzende Öffentlichkeitsarbeit Patricia Bodmer begrüßte die zahlreichen Gäste. Durch das Programm führten die beiden Moderatorinnen Beatrix Stingel und Jutta Laudin. Die Dance Crew Meßstetten eröffnete die Veranstaltung. Die „Ladies“ traten mit einem coolen, pfiffigen und modernen Showtanz auf.

Für zwei junge Tanzgruppen, die Little Dance Crew und die Growing Nation, öffnete sich gemeinsam als nächstes der Vorhang. Für ihren Auftritt wählten sie Hip-Hop-Basics. Als Nächster trat der aus Neuffen stammende schwäbische Comedian, Schauspieler, Regisseur, Sänger und Synchronsprecher Markus Zipperle vor das Publikum. Zipperle ist die schwäbische „Saugosch“. Wenn er die Bühne betritt, werden die Lachmuskeln maximal gefordert. Seit 2020 ist er Synchronsprecher für das Format „Äffle & Pferdle“. Sein Programm war erbarmungslos witzig und herrlich ehrlich. Auf der musikalischen Grundlage von „Living next door to Alice“ von Smokie baute er seinen Song „Mei Maultasch“ auf. Dieser Liedbeitrag hatte seine Auswirkungen: Zwei Hardcorefans im Schüleralter überbrachten Zipperle Maultaschen aus Meßstetten. Wie die begleitende Großoma angab, sei der Song der Hit in der heimischen Küche zum Mittagessen.

Lesen Sie auch

Modern Dance, Hip-Hop und Jazz

Die „8counts“ tanzten Choreographien im Modern Dance, Hip-Hop, Ladystyle, Jazz und Voguing.

18 Leistungsturnerinnen im Alter zwischen neun und 18 Jahren zeigten als nächstes ihr Können. Ihr Bühnenprogramm um und unter dem Schwebebalken war eine Mischung aus Tanz, Turnen und Akrobatik. Untermalt wurde der Auftritt durch „Emptiness Machine“ von Linkin Park.

Richtig schweißtreibende Power zeigte die Gruppe Zumba Step. Der Auftritt präsentierte Kraft und gute Laune mit toller Musik. Aus 14 Teilnehmenden bestand die Gruppe Generations, die sich speziell für die Jahresfeier zusammen gefunden hatte – zur Show unter dem Motto „Harry Potter“.

„Alles Käse“ feiert seine Darbietung

„Alles Käse“, diese Show die für den Tuju-Turnerjugend-Star-Wettbewerb 2020 einstudiert wurde, haben wegen Corona die „GymMestics“ nie öffentlich aufgeführt. Die Show war mit vielen Turnelementen, Akrobatik und Tanz gespickt. Das große Ziel der 19 Turnerinnen im Alter von 8 bis 19 Jahren ist die Weltgymnastrada 2027 in Lissabon, für die sie sich intensiv vorbereiten.

Auch die „Fit Kids Tiger“ traten auf. Sie bereiteten sich hinter der Bühne für eine rasante Bobfahrt zur Eröffnung der Winterspiele vor und legten sie sich dann in eine rauschende Abfahrt. Als letzte Darbietung stiegen alle Gruppe auf der fast überquellenden Bühne in den Finaltanz ein. Das Publikum genoss sichtlich die Show aus Turnen, Tanz und Comedy und klatschte heftig mit.

Tanzabend mit der Band „Secoundhands“

Die Band „Secoundhands“ eröffnete danach den Tanzabend. Hans Ruff und Otto Hoppe sorgten mit Cover-Versionen von den 1960ern bis heute für eine gute Stimmung.