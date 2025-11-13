Mit der Niederlage gegen Jannik Sinner will sich Alexander Zverev nicht lange beschäftigen. Zu wichtig ist sein letztes Gruppenmatch bei den ATP Finals. Einen Lerneffekt soll es trotzdem geben.
Turin - Das ärgerliche Match der vergebenen Chancen gegen Topfavorit Jannik Sinner hakte Alexander Zverev für sein persönliches Endspiel ums Halbfinal-Ticket schnell ab. "Ich blicke vorwärts, ich blicke auf Freitag", sagte der deutsche Tennisstar. Bei seinem Gruppenfinale bei den ATP Finals in Turin gegen den Kanadier Felix Auger-Alliasime heißt es für den 28-Jährigen: Siegen oder Fliegen.