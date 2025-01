Jahresempfang in Altheim Das Thema Arzt ist noch nicht abgehakt

Seit weit mehr als 40 Jahren ist es guter Brauch in Altheim, dass die Gemeindeverwaltung und die beiden Kirchen zum Neujahrsempfang einladen. So auch in diesem Jahr. Es ging unter anderem um die Arztpraxis und die städtischen Finanzen.