Berlin - Die Musik von Taylor Swift ist dieses Jahr bei Spotify am meisten gestreamt worden. Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick "Wrapped" bekannt. Sowohl in Deutschland als auch international liegt die 34-Jährige 2024 auf Platz eins.

Spotify gibt an, dass die US-Amerikanerin, die dieses Jahr auf großer Welttournee war, knapp 90,4 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer habe. Swift hat 2024 ihr elftes Studioalbum herausgebracht. "The Tortured Poets Department: The Anthology" war das global meistgestreamte Album des Jahres.

Lesen Sie auch

Das war die meistgestreamte Musik in Deutschland

In Deutschland war das meistgehörte Album "In Liebe" von der 26-jährigen Musikerin Ayliva aus Recklinghausen. Ihr Song "Wunder", den sie mit Apache 207 aufgenommen hat, wurde am zweithäufigsten gestreamt. Auf Platz eins liegt der Song "i like the way you kiss me" des britischen Musikers Artemas.

Platz drei der in Deutschland meistgehörten Lieder belegt der US-Musiker Benson Boone mit "Beautiful Things". Dahinter folgt "Zeit, dass sich was dreht" von Soho Bani und Herbert Grönemeyer vor "Vois sur ton chemin (Techno Mix)" des deutschen DJ Bennett.

Ayliva belegt bei den meistgestreamten Alben unter Nutzern in Deutschland nicht nur Platz eins, sondern mit "Schwarzes Herz" auch Platz drei. Dazwischen hat sich Taylor Swift mit "The Tortured Poets Department: The Anthology" auf Platz zwei eingefunden. Das Album "Seductive" des deutschen Rappers Luciano liegt auf der Vier, Billie Eilish mit "Hit Me Hard and Soft" auf Rang fünf.

Der meistgestreamte Podcast in Deutschland war "Gemischtes Hack" von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt. Dahinter liegen die Podcasts "Mordlust" von Paulina Krasa und Laura Wohlers und "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" von Bill und Tom Kaulitz.

Das waren die internationalen Hits

International war das meistgestreamte Lied Sabrina Carpenters Hit "Espresso". Dahinter folgen "Beautiful Things" von Benson Boone, "Birds of a Feather" von Billie Eilish, "Gata Only" des chilenischen Sängers FloyyMenor und "Lose Control" des US-Amerikaners Teddy Swims.

Nach Swift stammen die auf Spotify international beliebtesten Alben von Billie Eilish ("Hit Me Hard and Soft"), Sabrina Carpenter ("Short n' Sweet"), Karol G ("Mañana será bonito") und Ariana Grande ("eternal sunshine").

Spotify hat aktuell laut eigenen Angaben 640 Millionen monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer und 252 Millionen zahlende Abonnentinnen und Abonnenten weltweit. Der Musik-Streamingdienst bietet jedes Jahr einen persönlichen Musik-Jahresrückblick an, der sehr beliebt ist. Apple Music hatte am Dienstag seine Jahrescharts bekanntgegeben.