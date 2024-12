Jahrescharts: Apple Music: Beliebtester Song von Ayliva und Apache 207

Welche Songs haben die deutschen Musikfans in diesem Jahr am häufigsten gehört? Zumindest ein Streamingdienst hat das jetzt verraten. Die Ergebnisse dürften die deutsche Musikindustrie freuen.

Berlin - Lokale Musikstars waren unter den Nutzern von Apple Music in Deutschland dieses Jahr beliebt. Unter den zehn meistgestreamten Liedern kommen gleich fünf von deutschen Acts, teilte die Plattform mit. Auf Platz eins der Jahrescharts schafften es demnach Sängerin Ayliva (26) aus Recklinghausen und der Mannheimer Rapper Apache 207 (27) mit dem Duett "Wunder". Das dazugehörige Video wurde kürzlich von Youtube zum erfolgreichsten Musikclip des Jahres in Deutschland gekürt.

Auf den weiteren Plätzen der meistgestreamten Lieder landeten der britische Musiker Artemas mit "i like the way you kiss me" und der Koblenzer DJ Bennett mit einem Techno-Mix des französischen Chorliedes "Vois sur ton chemin".

Rapper Kendrick Lamar ist die weltweite Nummer Eins

Der weltweit größte Hit des laufenden Jahres bei Apple Music kommt von US-Rapper Kendrick Lamar ("Not Like Us"), der vor einer Woche völlig überraschend sein sechstes Studioalbum veröffentlichte, vor US-Newcomer Benson Boone ("Beautiful Things") und der früheren Disney-Schauspielerin Sabrina Carpenter ("Espresso").

Andere große Streaming-Dienste wie Spotify oder Deezer haben ihre Jahrescharts bisher nicht veröffentlicht.