Jahresbilanz: Tram in Kehl zählt fast vier Millionen Fahrgäste

Rund 3,8 Millionen Reisende haben im vergangenen Jahr in der grenzüberschreitenden Tram in Kehl den Rhein überquert – und damit genauso viele wie im Vorjahr.
Ob wohl die Tram nun seit November 2018 bis zum Kehler Rathaus fährt, sind 2024 noch immer 53 Prozent der Fahrgäste an der Haltestelle Kehl Bahnhof ein- oder ausgestiegen. Verteilten sich in den Anfangsjahren die übrigen Passagiere zu fast gleichen Teilen auf die Haltestellen Hochschule/Läger und Rathaus, hat sich das Verhältnis zugunsten der Endhaltestelle (28 Prozent) verschoben (Hochschule/Läger: 19 Prozent), heißt es in einer Mitteilung der Stadt Kehl. Für die Haltestelle Rathaus bedeutet das ein Plus von 20 Prozent. Allein zwischen Rheinmitte und der Endhaltestelle Rathaus sind 92 211 Fahrkilometer zusammengekommen.