Jahresbilanz Teil 1 Bürgermeister von St. Georgen blickt zurück

Weshalb?

Weil vieles durcheinander geraten ist. Es gab eine völlig neue Situation, die so noch nie da war und andere Tagesabläufe mit sich brachte.

Sie sprechen das Unumgängliche an: Corona. Wie hat das Virus den Rathausalltag verändert?

Wir haben in erster Linie unsere Arbeitsweise den neuen Regeln angepasst. Ansonsten gab es keine großen Änderungen.

Und in finanzieller Hinsicht? Der Gemeinderat hat im Haushaltsplan 2021 auf große Kürzungen verzichtet – trotz Krise und anstehender Millionenprojekte.

Wir haben gut gewirtschaftet und können auf Rücklagen zurückgreifen. Hinzu kommt, dass die Einnahmen für kommendes Jahr, etwa bei der Gewerbesteuer, moderat angesetzt sind. Wir wollen also nicht den Haushalt mit irgendwelchen Fantasieeinnahmen beschönigen, aber dennoch investieren.

Angenommen, die Steuereinnahmen sinken stärker als bereits gedacht – folgt dann der Rotstift?

Wir sind extrem von Steuereinnahmen abhängig, keine Frage. Das ist eben unser Finanzsystem in Deutschland. Und wenn es da anfängt zu haken, kann es auch mal kritisch werden. Mit Rücklagen lässt sich eine Krise auffangen, all zu lange sollte der Zustand aber nicht andauern. Aber wir können finanziell nicht meckern, anderen Städten geht es schlechter.

Von Steuererhöhungen, um eine Stadtsanierung zu finanzieren, sind wir also noch weit entfernt?

Ja. Wir haben uns mit diesem Gedanken bisher nicht beschäftigt.

Folgt da ein Aber?

Wenn es eben doch schlechter läuft als angenommen, müssen wir vielleicht freiwillige Leistungen überprüfen – sprich Gebühren anpassen. Hinzu kommen Einsparungen im Haushalt. Erst wenn all das nicht greift, gäbe es Steuererhöhungen. So weit sind wir aber noch lange nicht. Wir haben in St. Georgen im Übrigen in meiner Amtszeit nur einmal die Grundsteuer erhöht. Und wir haben aus meiner Sicht sehr moderate Hebesätze.

Apropos Stadtsanierung. Schon länger steht eine Frage im Raum: Bekommt St. Georgen ein neues Rathaus?

Das ist noch nicht entschieden. Doch die ersten Berechnungen für die Sanierung des Rathauses und der darunterliegenden Tiefgarage liegen deutlich im zweistelligen Millionenbereich.

Die Chancen für einen Neubau stehen also gut?

Angesichts einer solchen Summe ist es schon legitim und vernünftig, über Alternativen und Synergien nachzudenken. Wir werden uns recht früh im neuen Jahr mit diesem Thema im Gemeinderat befassen. Rein von den Kosten her, sage ich, müsste man die Situation überdenken. Aber wir werden sehen, wo die Reise hingeht.

"Weg damit" – diese Alternative fordern manche auch anstelle der rund Vier-Millionen-Euro-Sanierung des "Roten Löwen".

Es wird oft vergessen, dass wir 55 Prozent Fördermittel für den "Roten Löwen" bekommen. Der Rest wird auf drei Haushaltsjahre verteilt. Wir sind überzeugt, wir brauchen diesen Ort der Mitte, der unter anderem Bürgerschaft und Vereinen zugute kommt. "Reißt den Schuppen ab und baut ein Parkhaus hin" – diese Stimmen kann ich nicht nachvollziehen. Wenn wir ihn tatsächlich abreißen, würde das genauso Wellen schlagen. Und ein Parkhaus würde uns ebenfalls Millionen kosten. Einen privaten Betreiber in einer Kleinstadt gibt es dafür auch nicht.

In einigen Jahren glänzt die Stadtmitte und die Schulen verfallen – was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

Das kann ich so nicht stehen lassen, weil das einfach nicht stimmt. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel Geld investiert.

Für was zum Beispiel?

Wir haben die Robert-Gerwig-Schule vor nicht all zu langer Zeit energetisch saniert und haben auch im Schulzentrum viel Geld in die Hand genommen, um einigen Wünschen zu entsprechen. Im Falle der Stadtsanierung geht es auch um Sicherheitsfragen, da sind wir einfach in der Pflicht. Die Schulen sind uns wichtig, keine Frage. Deshalb habe ich aus eigenem Antrieb das Thema auf die Tagesordnung gesetzt – lange vor meiner Wiederwahl. Wir haben immer wieder irgendwo Baustellen, aber können nicht alles auf einmal erledigen.

In diesem Jahr ist mit dem Klosterweiher eine weitere Baustelle hinzugekommen. Wie ist nach der Vorstellung der Untersuchungsergebnisse der Stand der Dinge?

Ich habe am heutigen Montag die Einladungen an die Fachbehörden herausgeschickt für das erste gemeinsame Gespräch "Zukunft Klosterweiher". Da sind alle mit im Boot – von der Biberbeauftragen über die Fischereiaufsicht bis zum Gewässerschutz.

Lassen wir Corona einmal außer Acht. Ist die Badesaison 2021 in Gefahr?

Der erste Punkt auf unserer To-do-Liste ist, sicherzustellen, dass man nächstes Jahr baden kann. Es geht aber auch um die mittel- und langfristige Planung. Die Frage ist, was können wir tun, damit der Badesee die nächsten 20, 25 Jahre auch noch St. Georgener erfreut.

Das klingt erneut nach hohen Kosten.

Das ist tatsächlich eine riesige Maßnahme, die wir da umsetzen. Aber ich kann mir gut vorstellen, die Bürgerschaft mit ins Boot zu holen. Es würde vielen nicht wehtun, etwas zu spenden, ähnlich wie damals am Minigolf – nur eben in einer anderen Dimension.

Der eine stört sich am "Roten Löwen", der andere am Krisenmanagement in puncto Klosterweiher – macht es ein Bürgermeister je allen recht?

Ich denke, jeder Bürger hat seine Sicht der Dinge, seine Priorisierung. Von dem einen hat er einen Nutzen, von dem anderen eben nicht. Als wir etwa das Hallenbad saniert haben, gab es von keinem Kritik. Da haben wir acht Millionen Euro ausgegeben, legen seither jährlich 500 000 Euro drauf, da sich das Bad nicht von alleine trägt, und ich habe keine kritischen Stimmen gehört. Beim Klosterweiher kann man nicht das Krisenmanagement kritisieren. Wer das tut, versteht die Situation nicht. Die Untersuchungen haben frühestmöglich stattgefunden und liegen seit exakt vier Wochen vor.

Hat Corona die Stimmung in St. Georgen verändert?

Insgesamt kann ich über die Art und Weise, wie man in unserer Stadt miteinander umgeht, nicht klagen. Aber was einfach fehlt, ist der Kontakt zwischen Verwaltung und Bürgern. Ich sehne mir regelrecht eine Bürgerversammlung bei, damit man den Leuten Projekte erklären kann. Wir wollen zeigen, dass wir uns wirklich Gedanken machen. Wir werfen das Geld nicht zum Fenster raus.

Zum Schluss eine Frage an die Privatperson Michael Rieger – wie haben Sie das Corona-Jahr erlebt?

Vielleicht hat mich meine zurückliegende Krankheit etwas geerdet. Ich habe mir gesagt, einen 100-prozentigen Schutz vor Corona gibt es nicht. Dann sitzt man zu Hause im Homeoffice und die Kinder bringen das Virus vielleicht aus der Schule mit. Also habe ich mir selbst nicht all zu viel Gedanken gemacht, sondern mich an die Regeln gehalten. Ich habe mir mehr Sorgen gemacht um die Menschen, die krank geworden sind. Oder jene, die kein Haus mit Garten besitzen. Die dann in einer Drei-Zimmer-Wohnung die Kinder bei Laune halten müssen. Darum ging es mir eher – was diese Pandemie aus unserer Gesellschaft macht.