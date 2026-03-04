Jahresbilanz: Ringingen hat ein Ruinen-Problem​

Der Aussichtsturm auf dem Nähberg bleibt vorerst geschlossen. Die Ortsvorsteherin rief in ihrer Jahresbilanz die Täter auf, für den Schaden einzustehen.
Der Stadtteil Ringingen kann keine Bauplätze mehr anbieten; der beliebte Aussichtspunkt Ruine Nähberg ist aus Sicherheitsgründen geschlossen und Ortsvorsteherin Christina Dorn-Maichle möchte einen Dorf-Förderverein gründen. Viel Geld ist außerdem für Maßnahmen in diesem Jahr nicht vorhanden, doch wenn die Dorfgemeinschaft zusammenhält und viele wie bisher mit anpacken, kann in Ringingen auch in kommenden Monaten einiges erreicht werden – so lässt sich in den Kernpunkten der Jahresrückblick zusammenfassen, den die Ortsvorseherin am vergangenen Wochenende im voll besetzten Rathaussaal rund 50 Anwesenden vortrug.