Jahresbilanz: Rekordgewinn und zähes Wachstum bei Siemens

München - Siemens kommt nur zäh von der Stelle, verdient dabei aber prächtig. Der Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 9 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern erzielt - so viel wie nie zuvor, wie das Dax-Unternehmen mitteilte. Den Rekord verdankt der Konzern aber auch einem Buchgewinn von einer halben Milliarde durch die Übertragung von Anteilen an seiner Ex-Tochter Siemens Energy an den eigenen Pensionsfonds. Beim Umsatz kommen die Münchner dagegen nur langsam voran. So wird es den eigenen Vorhersagen zufolge auch im seit Oktober laufenden neuen Geschäftsjahr bleiben.