Jahresbilanz: Europas Banken holen zur US-Konkurrenz auf

Die größten europäischen Banken haben sich im vergangenen Jahr besser entwickelt als ihre Wettbewerber in den Vereinigten Staaten. Der Vorsprung der US-Institute bleibt jedoch groß.
Frankfurt/Main - Europas führende Banken haben im Vergleich zur US-Konkurrenz im vergangenen Jahr etwas aufgeholt. Während die zehn größten europäischen Institute ihren Gewinn in Summe binnen Jahresfrist um fast acht Prozent steigern konnten, verzeichneten ihre Wettbewerber in den Vereinigten Staaten um rund neun Prozent rückläufige Ergebnisse. Das hat das Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY errechnet.