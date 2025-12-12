Jahresbilanz der Stadt: Hornberg bekommt ab Januar eine neue Hebammenambulanz

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnte die Stadt Hornberg im vergangenen Jahr wichtige Projekte vorantreiben.
Ab Januar wird es im Hornberger Zentrum für Innovation und Gewerbe (ZIG) eine Hebammenambulanz geben. Diese gute Nachricht überbrachte Bürgermeister Marc Winzer in der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr. Kathrin Kimmig, Hebamme aus Schonach, wird dienstags nach Terminabsprache ihre Dienste anbieten, die Kosten trägt die Krankenkasse. „Nach dem Auslaufen der finanziellen Unterstützung der Geburtshebammen über das Gesunde Kinzigtal hat der Gemeinderat beschlossen, die Förderung für werdende Mütter aus Hornberg selbstständig fortzuführen“, teilte Winzer mit.