1 Freuen sich über den neuen Jahresbericht (von links): Schulleiter Oliver Porsch, Gabriele Adler und Jan Staib Foto: Gymnasium

Zu den schönen Traditionen der Adventszeit gehört das Erscheinen des Jahresberichts des Gymnasiums.















Schramberg - Das Heft über das Schuljahr 2021/22 liegt nun vor. Es vermittelt laut Mitteilung einen Eindruck von der Vielfalt des schulischen Lebens, das sich in den zahlreichen Aktionen und Ereignissen widerspiegelt, die der Jahresbericht dokumentiert.

Zahlreiche Infos über Aktivitäten

Wer sich vergegenwärtigen möchte, was es mit dem Schmückwichteln auf sich hatte, wer wissen möchte, welche Klassen eine Schulhausübernachtung erlebten, und wer erfahren will, wie die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums gewählt hätten, wenn sie an der Bundestagswahl 2021 hätten teilnehmen dürfen, für den hält der Jahresbericht zahlreiche Informationen über das abgelaufene Schuljahr bereit. Dokumentiert werden auch Aktivitäten, die in diesem Schuljahr erstmals stattfanden, wie die Waldtage für die 8. und die Exkursion nach Grafeneck für die 9. Klassen.

Wieder reich bebildert

An diese und zahlreiche weitere Aktivitäten erinnert der Jahresbericht, der auch in diesem Jahr wieder reich bebildert ist. Der Jahresbericht kann für fünf Euro im Sekretariat des Gymnasiums erworben werden.