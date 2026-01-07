Jahresauftakt im Musikschuppen: Rekordbesuch bei der ersten Gmond in Aasen

Bei der ersten Gmond blickten die Bürger in Aasen auf das vergangene Jahr zurück und auf 2026 voraus. Für 2025 meldet Aasen einen Einwohnerzuwachs.

Die Preisverleihung zum Dorffestballon-Wettbewerb, der Jahresrückblick des Ortsvorstehers, der Bericht der Kindergartenleiterin, die Jahresvorschau sowie der Bericht von Oberbürgermeister Erik Pauly hatten so viele Besucher wie noch nie zur traditionellen Sitzung des Aasener Ortschaftsrates am ersten Werktag, zur ersten Gmond, in den Musikschuppen gelockt.

Wie vor allem die örtlichen Vereine mit vielen interessanten Veranstaltungen für eine lebhafte Dorfgemeinschaft gesorgt haben, rief Ortsvorsteher Lothar Mayer bei seiner Präsentation in Erinnerung.

Dazu zählen unter anderem die Aktivitäten der Landjugendgruppe, die Frauenfasnacht, der Seniorennachmittag und der Fredericktag der Landfrauen. Außerdem erwähnte Mayer die gute Zusammenarbeit und erfolgreiche Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehren Aasen und Heidenhofen.

Als wichtige Faktoren für das Dorfleben nannte er zudem den Musikverein Aasen mit dem großen Osterwunschkonzert, dem Einsatz bei der Fasnet, die Bläserjugend, beim Weihnachtsmarkt und dem Weihnachtskonzert in der voll besetzten Pfarrkirche.

Schützen zeigen sich Treffsicher

Treffsicher zeigten sich die Aasener Schützen mit guten Platzierungen, Medaillen und Meistertiteln. Zudem waren sie beim Kilbigfest präsent und organisierten einen Jahresausflug zur Völklinger Hütte. „Aber auch der Kirchenchor ist aus dem gesellschaftlichen Leben in Aasen nicht mehr wegzudenken“, so der Ortsvorsteher.

Der Breitband- und Glasfaserausbau in Aasen und Öfingen wird vom Land mit 800 000 Euro bezuschusst. An der Klosterstraße haben die Bauarbeiten hierfür zeitweise zu Verkehrsbeschränkungen geführt. Der Gehweg zum Schützenhaus wurde verbreitert und mit weiteren Laternen bestückt.

Buch- und Weiherwald wurden durchforstet und 5000 junge Bäume gesetzt. Das Wetter hat Schäden am Wegenetz verursacht und Schädlinge haben den Bäumen zugesetzt. Der gefährliche Riesenbärenklau wurde zurückgeschnitten.

In den Jagdrevieren Aasen und Heidenhofen wurden im vergangenen Jahr 15 Damhirsche, 30 Rehe und sechs Wildschweine geschossen.

Entwicklung der Grundschulen

Sehr wichtig ist den Aasenern die Entwicklung der Grundschule. In zwei Kombi-Klassen werden derzeit 26 und 27 Jungen und Mädchen unterrichtet. Für 2026/2027 hat der Donaueschinger Gemeinderat eine tägliche Betreuung bis 14 Uhr genehmigt.

Baulich stehen Renovierungsarbeiten und die Installation eines zweiten Fluchtweges im Aasener Rathaus, das auch Schulhaus ist, für die Jahre 2027 und 2028 an.

Besonderen Beifall gab es für die Nachbarschaftshilfe Aasen/Heidenhofen. Sie besteht seit vier Jahren und ist mit viel Engagement aus der Einwohnerschaft schnell zu einer Erfolgsgeschichte geworden.

Kinderkleidermarkt ist ein Erfolg

Eine wichtige Rolle für die Gesamtstadt spielt der Aasener Kindergarten St. Bernhard an der Käppelestraße. In fünf Gruppen, Regel- und Kleingruppen mit teilweise verlängerten Öffnungszeiten, werden hier aktuell 93 Kinder im Alter bis sieben Jahre betreut.

Wie fröhlich und lebhaft der Kita-Alltag in Aasen aussieht, führte die langjährige Leiterin Julia Doser mit einem Video vor. Ein toller Erfolg war der vom Kita-Team organisierte Kinderkleidermarkt in der Bürgerhalle. Probleme bereiten derzeit die Personalsituation, Krankenstände und die große U3-Warteliste. Gleichwohl freuen sich die Mitarbeiterinnen über große Zufriedenheit der Eltern mit der Versorgung ihrer Kinder in Aasen.

Sanierungen in der Bürgerhalle

Noch in diesem Jahr sollen nach Information des Ortsvorstehers die Straße Hinter den Häusern für 60 000 Euro und der Panoramaweg für 260 000 Euro saniert werden. Sanierungen Auf dem Wasen, am Grasbachweg und Pfohrbachweg sind für 2028 mit 230 000 Euro kalkuliert.

In der Bürgerhalle stehen Sanierungen in Küche und Nebenräumen an. Dazu kommen noch in diesem Jahr Fassadenausbesserungen beim Rathaus für 4000 Euro. In der Schule sind Ausbesserungen für 2029 in Höhe von 1500 Euro vorgesehen. Am Kreidenweg anstehende Sanierungen werden auf 2027/2028 verschoben.

Für die Planung und Erschließung von Bauplätzen im Bereich Obere Wiesen sind in diesem Jahr 900 000 Euro vorgesehen. Weitere Investitionen werden für die Entwicklung eines Baugebietes am Oberen Anger/Hinter der Kirche für 2027 anvisiert.

Mit 16 Geburten und acht Sterbefällen wurden Ende November 1366 Einwohner gezählt, 13 Personen mehr als im Jahr zuvor.

Veranstaltungen 2026

Termine

Am 31. Januar steht das Häsabstauben der Weiherliit an. Am 19. April findet der Seniorennachmittag der Landfrauen statt. Das Storchenfest steht am 23. Juli auf dem Programm. Dorffest ist am 5. und 6. September. Am 18. Oktober findet die Schützenkilbig statt und der Weihnachtsmarkt ist am 21. November.