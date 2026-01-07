Jahresauftakt im Musikschuppen: Rekordbesuch bei der ersten Gmond in Aasen

Bei der ersten Gmond blickten die Bürger in Aasen auf das vergangene Jahr zurück und auf 2026 voraus. Für 2025 meldet Aasen einen Einwohnerzuwachs.
Die Preisverleihung zum Dorffestballon-Wettbewerb, der Jahresrückblick des Ortsvorstehers, der Bericht der Kindergartenleiterin, die Jahresvorschau sowie der Bericht von Oberbürgermeister Erik Pauly hatten so viele Besucher wie noch nie zur traditionellen Sitzung des Aasener Ortschaftsrates am ersten Werktag, zur ersten Gmond, in den Musikschuppen gelockt.