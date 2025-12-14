Jahresabschlussfeier in Sulz: Bürgermeister Keucher – „Kein Anlass zu Pessimismus“

In der sanierten Fischinger Wehrstein-Halle feierten Stadt- und Ortschaftsräte, Vertreter der Verwaltung und Ehrengäste den kommunalpolitischen Jahresabschluss 2025.
Ihm galt eine Schweigeminute: Siegfried Esslinger, der am 27. November im Alter von 92 Jahren starb, war viele Jahre lang Gemeinderat in Glatt und Stadtrat in Sulz. Er erhielt die Bürgermedaille der Stadt sowie die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg. Esslinger habe sich „in herausragender Weise um das Gemeinwesen verdient gemacht“, betonte Bürgermeister Jens Keucher.