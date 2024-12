Jahresabschluss mit Silvesterkonzert: Trompete und Orgel in St. Maria Schramberg

In diesem Jahr gestalten die in unserer Region bekannten Musiker Judith Kilsbach (Orgel), Thomas Michelfeit (Flügelhorn und Trompete) und Meinrad Löffler (Trompete, Gitarre und E-Bass) das in Schramberg sehr beliebte Konzert.

Das feierliche Konzert Orgel und Trompete findet an Silvester, Dienstag 31. Dezember, ab 21.30 Uhr in der Sankt Maria Kirche in Schramberg statt. In diesem Jahr gestalten die Musiker Judith Kilsbach (Orgel), Thomas Michelfeit (Flügelhorn und Trompete) und Meinrad Löffler (Trompete, Gitarre und E-Bass) das in Schramberg sehr beliebte Konzert.

Nach der Ouvertüre aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel folgt das Adagio in a-moll von Johann Sebastian Bach. Zum weiteren Programm sind Werke der Komponisten Petronio Franceschini, Joaquin Rodrigo, Christian Moschberger/Albert Wieder und Louisa Vierne zu hören. Zudem wird die Toccata in C-Dur von Bach zu hören sein, ehe das Konzert mit dem Concert für zwei Trompeten und Orgel von Francesco Manfredini endet.

Lesen Sie auch

Judith Kilsbach studierte Kirchenmusik A und Schulmusik in Freiburg und Trossingen mit Hauptfach Orgel bei Prof. Zsigmond Szathmáry, Prof. Martin Schmeding und Prof. Stefan Johannes Bleicher. Ein Auslandssemester absolvierte sie in Wien bei Prof. Michael Radulescu. Nach ihrem kirchenmusikalischen Praktikum in Sindelfingen bei LKMD Matthias Hanke und ihrem Referendariat am Evangelischen Lichtenstern-Gymnasium in Sachsenheim trat sie 2013 ihre Stelle als Bezirkskantorin im Kirchenbezirk Sulz und Kirchenmusikerin in Schramberg an. Seit Sommer 2024 ist sie als Bezirkskantorin in Rottweil tätig.

Thomas Michelfeit begann 1986 sein Studium mit Hauptfach Trompete im Studiengang Musikpädagogik bei Bernd Hengst und Prof L. Güttler an der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ in Dresden. Seit 1992, nach seinem Umzug ins Schwabenland, ist er Lehrer für Trompete an der Musikschule Dunningen und Dirigent des Musikvereins „Harmonie“ Sulzbach. In den darauffolgenden Jahren kamen die Aufgaben als musikalischer Leiter der Musikkapelle Villingendorf, der Stadtkapelle Binsdorf und seit 2010 des Musikvereins Frohsinn Tennenbronn hinzu. 2007 wurde er zum Musikdirektor ernannt.

Meinrad Löffler, 1962 in Stockach am Bodensee geboren erhielt mit 9 Jahren seine ersten Trompetenstunden im Heimatmusikverein Liggersdorf. 1982 begann seine professionelle Laufbahn als Musiker, zunächst im Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr. 1986 – 1990 Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik, Trossingen bei Prof. Bolz. Seit 1990 hat er eine Lehrtätigkeit an der Musikschule Schramberg inne, deren Leitung er 2017 übernahm. Seit 2010 ist er Dirigent der Stadtmusik Schramberg. 2018 wurde er zum Musikdirektor ernannt.

Tickets

sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der Bürgerinfo der Stadt Schramberg erhältlich.