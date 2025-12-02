Jahresabschluss der A-Ligen: Für den SC Lindenhof ist die 13 eine Glückszahl

Während der SV Waldmössingen in der Kreisliga A1 auf Platz eins überwintert, feierte der SC Lindenhof in der Parallelstaffel zum Jahresabschluss seinen allerersten Saisonsieg.
A1-Tabellenführer SV Waldmössingen gab sich keine Blöße und verabschiedete sich mit einem 8:1-Kantersieg in die Winterpause. Trainer Mladen Nikolic konnte mit dem bisher höchsten Saisonsieg zufrieden sein. Nur kurz in der ersten Hälfte kam der abstiegsbedrohte Stadtnachbar Türk. SV Schramberg durch den 2:1-Anschlusstreffer von Leonit Halili (31.) auf. Ansonsten beherrschten die Hausherren mit dem überragenden Denis Kimmich (vier Treffer) die Szenerie.