Jahresabschluss 2024: Schramberger Spittel blickt auf anspruchsvolles Jahr

Vor allem die Steigerung der Personalkosten führte für das Jahr 2024 zu einem Jahresverlust im Bereich Alten- und Pflegeheim des Schramberger Spittel.
Auf seiner letzten Sitzung erteilte der Gemeinderat der Betriebsleitung des Spittel-Seniorenzentrums einstimmig Entlastung für das 2024. Er folgte damit der Beschlussempfehlung des vorangegangenen Verwaltungsausschusses. „Das vergangene Jahr 2024 war in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll, sowohl finanziell als auch personell und organisatorisch“, hatte dort Verwaltungsleiterin Kerstin Becker ihren Bericht zum Jahresabschluss 2024 des Spittel-Seniorenzentrums begonnen.