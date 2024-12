Der VfB Stuttgart steht in der nächsten Pokalrunde. Gegen den SSV Regensburg machten die Schwaben nicht viel Aufhebens, spielten die Partie souverän runter und siegten mit 3:0. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir sind das Spiel so angegangen, wie wir es mussten. Es war sehr wichtig, dass wir die zweite und dritte Chance gleich genutzt haben. Mit der Phase kurz vor der Halbzeit war ich nicht so zufrieden, da hat ein bisschen die Gier gefehlt. Nach dem dritten Tor ist nicht mehr viel angebrannt. Der Sieg geht in Ordnung.“

Andreas Patz: „Es war eine tolle Kulisse. Es ist schade, dass wir das Spiel nicht länger offen gehalten haben. Wir wollten ein frühes Gegentor vermeiden. Unsere Ballgewinne haben wir nicht zielstrebig zu Ende gespielt. Der VfB hat das dann mit Qualität runtergespielt. Es war schade, dass wir uns für unseren Mut nicht mit einem Treffer belohnt haben. Unter dem Strich ist es ein verdienter Sieg für den VfB.“

VfB-Spieler Angelo Stiller: „Immer schön, die Binde zu tragen und die Mannschaft anzuführen. Pokal darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, der Platz war nicht einfach zu bespielen. Mit dem 1:0 und 2:0 haben wir für klare Verhältnisse gesorgt. Dann haben wir etwas lockerer gemacht, das darf uns nicht nochmal passieren. Wer spielt, möchte sich zeigen. Wir haben eine gute Mannschaft, sind aber auch glücklich, wenn angeschlagene zurückkommen. Dreifachbelastung ist schon was anderes, das merkt man, freue mich auf die schöne besinnliche Zeit.“

VfB-Spieler Nick Woltemade: „Wir können sehr zufrieden sein, wir sind souverän eine Runde weitergekommen. Es ist einfach ein sehr geiler Wettbewerb!“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Wir waren von Anfang an bereit. Niemand hat geglaubt, dass es hier mit halber Kraft geht. Der Respekt vor dem Gegner war da. Nach der Führung haben wir phasenweise nüchtern gespielt, aber verdient gewonnen.“

