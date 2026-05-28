Jagdrevier in Lörrach-Brombach: Ortschaftsräte sind im Wald unterwegs

Der Jahresbericht der Brombacher Revierpächter Jan Doppstadt und Heiko Herzog für den Ortschaftsrat fand nicht wie gewohnt im Sitzungssaal statt.
Bei einem informativen Rundgang durch das Revier konnten sich die Ortschaftsräte vor Ort ein Bild davon machen, wie die vielfältige Arbeit der Brombacher Jäger das ganze Jahr über aussieht. Dies bot die ideale Gelegenheit, Einblicke in den echten Jagdalltag zu erlangen und hautnah zu erleben, was Hege und Pflege in der Praxis bedeuten. Auch der Ausblick aus einem echten Hochsitz durfte dabei für die Teilnehmer nicht fehlen.