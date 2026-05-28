Jagdrevier in Lörrach-Brombach: Ortschaftsräte sind im Wald unterwegs

Der Jahresbericht der Brombacher Revierpächter Jan Doppstadt und Heiko Herzog für den Ortschaftsrat fand nicht wie gewohnt im Sitzungssaal statt.

Bei einem informativen Rundgang durch das Revier konnten sich die Ortschaftsräte vor Ort ein Bild davon machen, wie die vielfältige Arbeit der Brombacher Jäger das ganze Jahr über aussieht. Dies bot die ideale Gelegenheit, Einblicke in den echten Jagdalltag zu erlangen und hautnah zu erleben, was Hege und Pflege in der Praxis bedeuten. Auch der Ausblick aus einem echten Hochsitz durfte dabei für die Teilnehmer nicht fehlen.

Von der Kirrung bis zur Salzlecke An praxisnahen Beispielen wurde das Ökosystem Wald nähergebracht. So stand unter anderem der Besuch eines eigens angelegten Wildackers auf dem Programm, heißt es in einer Mitteilung der Ortsverwaltung Brombach. Die Jäger erklärten anschaulich, wie solche Flächen den Verbissdruck von jungen Waldbeständen und Verjüngungsflächen nehmen und gleichzeitig ein wichtiges Äsungsangebot für verschiedenste Wildtiere bieten. Darüber hinaus gab es im Wald noch vieles mehr zu entdecken: Was es mit einer Kirrung auf sich hat, warum Mahlbäume für Wildschweine wichtig sind und wozu eine Salzlecke dient etwa.

Wissen der Ortschaftsräte kommt auf den Prüfstand

Ebenso wurde das Bejagungskonzept vorgestellt, dessen oberstes Ziel es ist, möglichst wenig Schäden in den Frucht- und Wiesenflächen der örtlichen Landwirte entstehen zu lassen, dem Waldumbau Raum zu geben und gleichzeitig einen artenreichen, gesunden Wildbestand zu gewährleisten.

Ein besonderer Höhepunkt habe beim voll ausgestatteten „Lernort Natur“-Mobil der Jäger auf die Ortschaftsräte gewartet. Dieses war am Berthold-Köpfer-Schopf aufgestellt. Dort konnte das Wissen der Ortschaftsräte über heimische Wildtiere auf den Prüfstand gestellt werden.

Gleichzeitig gewannen die Teilnehmer wertvolle Eindrücke in die aktive Öffentlichkeitsarbeit der Jägerschaft. Abschließend wurde zu einem gemeinsamen Grillen eingeladen. Dabei wurde die hohe Qualität und Wertigkeit des Lebensmittels Wildfleisch besonders hervorgehoben – gerade als bewusster Kontrast zum allgegenwärtigen Massenkonsum von Industriefleisch, heißt es. In geselliger Runde bot sich reichlich Gelegenheit für den Austausch. Dabei wurden auch künftige Belange, Ideen und Ausblicke für die kommenden Jahre in der Brombacher Jagd intensiv diskutiert. Ein durchweg gelungener Tag, der zeigte, dass die Praxis im Wald weitaus lebendiger ist als jede Theorie im Ratssaal, heißt es in der Mitteilung.