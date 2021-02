Jagdhunde von Steuer befreit "Da braucht man einfach die Spezialisten"

Dass in Burladingen jetzt Jagdhunde von der Steuer befreit wurden, kam nicht bei allen Bürgern der Fehlastadt gut an. Aber was viele nicht wissen: Die gut ausgebildeten Vierbeiner arbeiten, so will es das Jagdgesetz, ähnlich wie Polizei- oder Rettungshunde im Service. Sie müssen harte Prüfungen bestehen.