Jagdhunde in Niedereschach: Helfer auf vier Pfoten – und trotzdem steuerpflichtig?

Die Ablehnung der Steuerbefreiung für Jagdhunde sorgt für Diskussionen. Experten erklären, welche Aspekte im Gemeinderat Niedereschach offenbar keine Rolle spielten.
Die Ablehnung des Niedereschacher Gemeinderats zur Befreiung von sogenannten brauchbaren Jagdhunden von der Hundesteuer stößt bei vielen Personen auf Unverständnis. Welchen Beitrag Jagdhunde zur Gesellschaft beitragen und warum die Entscheidung des Gemeinderats aus ihrer Sicht nicht nachvollziehbar ist – das erklären Jäger und Jagdhundzüchter Klaus Kirchner sowie Kreisjägermeisterin Dunja Zimmermann.