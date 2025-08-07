Jagderfolg bei Luchs Martin: Ausgewilderter Luchs reißt erstes Reh im Schwarzwald

Luchs Martin wurde vor zwei Wochen im Schwarzwald freigelassen. Nun hat er erfolgreich sein erstes Reh erlegt.

Der vor zwei Wochen im Nordschwarzwald freigelassene Luchs Martin hat erfolgreich sein erstes Reh erlegt. Das bestätigen Daten seines GPS-Senders, die von Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) ausgewertet wurden, wie das Agrarministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Linda Kopaniak von der FVA nannte den Jagderfolg „einen wirklich guten Start für Martin“.

Die Auswilderung ist Teil des Projekts „Luchs Baden-Württemberg“. Ziel ist es, bis Ende 2027 bis zu zehn Luchse anzusiedeln, um eine stabile Population im Schwarzwald aufzubauen. Grundlage für das Projekt ist ein engmaschiges Monitoring: Fachleute sammeln Informationen über die Anzahl, Verbreitung und den Gesundheitszustand der Tiere. Aktuell sind den Experten acht Luchse im Südwesten bekannt.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) nannte das wissenschaftliche Vorgehen eine entscheidende Grundlage für den Schutz der Wildtiere: „Je besser wir verstehen, wie der Luchs seinen Lebensraum nutzt, desto gezielter können wir ihn unterstützen und auch Nutzungskonflikten vorbeugen.“