Jagd in Heiligenzimmern

1 Gerne geht die 19-jährige Lena Pfister auf die Jagd. Foto: Pfister

Lena Pfister aus Heiligenzimmern ist eine der wenigen Jungjägerinnen im Zollernalbkreis und begeistert von ihrem Hobby.









Link kopiert



Die 19-jährige Studentin Lena Pfister ist eine der wenigen Jägerinnen im Kreis und fühlt sich wohl in der Männerdomäne. 2022 machte sie die Jägerprüfung und ist stolz, dieses Hobby so nahe an der Natur ausüben zu können.