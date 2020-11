Jägerbatallion 292 Standortübungsplatz in Donaueschingen in Kritik

Lesen Sie auch: Heckler&Koch: Müssen Soldaten bis 2022 auf Sturmgewähr warten?

Schießübungen mit Granatpistole und Panzerfaust sowie Handgranaten, aber auch mit Panzer und Schützenpanzer, so ging es am Montag aus der Präsentation der Bundeswehr hervor, sollen auf dem Areal stattfinden dürfen - auch wenn, wie der per Computer der Sitzung zugeschaltete Oberstleutnant betonte, keine Gefechtsmunition, sondern "nur Übungsmunition" verwendet werden soll. Vorab muss trotzdem geprüft werden, ob sich all das mit der Umgebung verträgt. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung, eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und eine Lärmprognose sind vor der Realisierung Pflicht.

Standortübungsplatz wird "trotz aller Bedenken" überprüft

Naturschützer haben Bedenken, immerhin überschneiden sich die Vorhaben Standortübungsplatz und Naturschutzgroßprojekt Baar auf einer Fläche von etwa 100 Hektar. Und auch sonst spricht aus Sicht der Naturschützer einiges gegen die ausgedehnte militärische Nutzung: Ein Pflegevertrag der Landschaftspflegerichtlinie kollidiert mit dem Vorhaben - es geht um gesetzlich geschützte Biotope in den Flächen Weißwald und Ochsenwald, ein Waldbiotop, um Schafe und Ziegen, die in der Gegend weiden und damit die Landschaft offenhalten sollen, und um seltene Arten wie den Gelben Enzian, die Gewöhnliche Kuhschelle und den Fliegen-Ragwurz. Sowohl der Ochsenberg, als auch der Weißwald liegen vollständig im Vogelschutzgebiet Baar, das zum europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000 zählt. Wespenbussard, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzspecht und Neuntöter sollen hier vorkommen, sporadisch sogar der Uhu und der Sperlingskauz.

Die Leitungstrasse ist im Regionalplan als Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege ausgewiesen. Werde der Standortübungsplatz "trotz aller Bedenken" realisiert, sei zu prüfen, ob bestimmte Bereiche aus dem Vorhabensbereich ausgenommen werden können, so die Empfehlung der Naturschützer. Die Einrichtung der Schießanlagen für Panzerfäuste und die Granatpistole halten sie am derzeit geplanten Standort für "nicht vereinbar mit den Zielen des Naturschutzes". Und auch drei Biotope im Naturdenkmal Beckhofer Tal könnten, so ihre Sorge, beeinträchtigt werden, da sie in der Nähe zum Übungsplatz lägen.

Unterm Strich so "nicht durchführbar"

Unter dem Strich seien die Planungen "aufgrund der Belange des Naturschutzes in der vorliegenden Weise nicht durchführbar", so das Landratsamt in seiner Stellungnahme. Es solle geprüft werden, ob auf einem "weniger konfliktträchtigen Alternativstandort eine Realisierung der Maßnahmen" möglich sei, so die Empfehlung an die Adresse der Bundeswehr.

Ähnlich deutlich waren die Vertreter der Kreistagsfraktionen. So bekräftigte der CDU-Oberbürgermeister Jürgen Roth die hohe Bedeutung der Bundeswehr und die Notwendigkeit, für deren Ziele zu üben, aber auch, dass die Nachsorgeklinik Tannheim "genau dorthin gebaut wurde", weil der Erholungswert dort so hoch ist. Die Sorge sei groß, dass dieser dann dahin sei.

"Wir lehnen das Vorhaben strikt ab!"

Christian Kaiser von den Grünen kritisierte den enormen Flächenverbrauch - habe man doch den Immendinger Standort nur wenige Jahre zuvor aufgegeben. Zudem verursache auch der Einsatz von Übungsmunition einen großen Eingriff in die Landschaft. "Wir lehnen das Vorhaben strikt ab", so Kaiser und stellte auch keine Kompromissbereitschaft der Grünen in Aussicht. Ähnlich deutlich lehnte Walter Klumpp das Vorhaben im Namen der Freien Wähler ab, es widerspreche "ganz zentral" den Standortfaktoren für die Tannheimer Nachsorgeklinik. Für die SPD ergriff Peter Rögele das Wort und empfahl, die Lärmsituation zu eruieren, denn "auch Übungsmunition verursacht Lärm". Trotz aller Kritik am und deutlicher Fragezeichen hinter dem Vorhaben auch für die FDP war es Niko Reith ein Anliegen, zu betonen, dass die Kreisräte "natürlich hinter unserer Bundeswehr stehen".

Nur die AfD scherte aus der recht einhelligen Ablehnung im Gremium aus. Hans-Peter Huonker sah die Region in der Zwickmühle - der Bundeswehr müsse eine Übungsmöglichkeit gegeben werden, trotz des notwendigen Naturschutzes. Man könne das Vorhaben nicht "einfach so" ablehnen.