Jägerbataillon 292 in Donaueschingen

1 Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur im Gespräch mit dem Jägerbataillon-Kommandant Oberstleutnant Timo Elbertzhagen (Bildmitte). Foto: Melina Krämer

Die Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur war zu Besuch beim Jägerbataillon 292 in Donaueschingen. Viele Aufgaben stehen jetzt an.









Beim Besuch des Jägerbataillons 292 in Donaueschingen betonte Derya Türk-Nachbaur, SPD-Bundestagsabgeordnete, im Gespräch mit Kommandeur Oberstleutnant Timo Elbertzhagen und Thomas Beyer, die Bedeutung einer breiten Unterstützung in der Bevölkerung für notwendige Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.