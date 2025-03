Jäger ziehen in Baiersbronn Bilanz: Weniger Rehe und Hirsche erlegt

Die stark zurückgegangenen Abschusszahlen bei Reh- und Rotwild, die so niedrig wie seit Jahren nicht mehr waren, standen im Mittelpunkt der Versammlung des Hegerings sechs. Erhöht hat sich dagegen die Abschusszahl beim Schwarzwild.

Bei der gut besuchten Hegeringversammlung des Hegerings sechs im „Engel“ in Huzenbach, zu der Hegeringleiter Yannik Seiferling besonders Kreisjägermeisterin Bärbel Meyer-Böhringer und den neuen Leiter des Gemeindeforstbetriebs Baiersbronn, Marius Rebstock, begrüßte, ging es insbesondere um die Abschusszahlen.

„Im letzten Jagdjahr war alles anders“, so kommentierte der Hegeringleiter die Abschusszahlen des vergangenen Jahres. In den Privatjagden ging der Abschuss der Rehe von 304 auf 243 zurück, der niedrigste Wert seit Jahren, heißt es weiter in einer Mitteilung des Hegerings.

Diese Entwicklung sei auch in der staatlichen Regiejagd von Forst BW festgestellt worden. Hier ging der Rehwildabschuss in einem ähnlichen Verhältnis auf 191 Stück zurück.

Auch beim Rotwild verminderten sich die Abschusszahlen. In den Privatjagden wurden noch 31 Stück erlegt, im Jahr zuvor waren es noch 46 Stück. Die gleiche Entwicklung gab es auch bei ForstBW, wo die Abschusszahl ebenfalls auf 31 Stück sank. Im gesamten Nationalpark wurden 45 Stück Rotwild erlegt.

„Diese Entwicklung ist auf verschiedene Faktoren wie geänderte Waldbewirtschaftung, Klima, fehlender Schnee, hoher Abschuss in den letzten Jahren und zunehmende Beunruhigung zurückzuführen“, so Seiferling. Ob auch der Wolf einen Einfluss auf die zurückgehenden Abschusszahlen hat, kann laut der Mitteilung den Hegerings nicht nachgewiesen werden.

Die Abschusszahl beim Schwarzwild hat sich in den Privatjagden von 54 auf 74 Stück erhöht, was auch im Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest eine gute Entwicklung sei, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kreisjägervereinigung auch bei Gartenschau vertreten

„Die Kreisjägervereinigung wird auch auf der Gartenschau vertreten sein“, kündigte Kreisjägermeisterin Bärbel Meyer-Böhringer an. Sie zeigte sich erfreut, dass der Schießstand Jägerloch auch im vergangenen Jahr sehr gut frequentiert wurde und die Jagdschule der Kreisjägervereinigung die erforderliche Zertifizierung erhalten hat.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Jägervereinigung Bernd Weber und für 65 Jahre Karl-Friedrich Mohrlok.