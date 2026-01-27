Jäger im Einsatz, Touristen auf Fotojagd: Warum der Hornisgrinde-Wolf abgeschossen werden soll

Jäger im Einsatz, Touristen auf Fotojagd: Der Hornisgrinden-Wolf sucht wohl ein Weibchen. Das wird ihm jetzt vermutlich zum Verhängnis.
Zum Schutz von Menschen und um Wolfstourismus zu unterbinden, ist ein Wolf in Baden-Württemberg zum Abschuss freigegeben worden. Der letzte Wolf hierzulande wurde 1847 im Stromberg erschossen. Das Umweltministerium erteilte konkret benannten Menschen eine bis 10. März gültige Ausnahmegenehmigung, wie ein Sprecher mitteilte. Der im Nordschwarzwald heimische Rüde mit der Bezeichnung GW2672m habe sich mehrfach Hunden und damit auch Menschen genähert.