Jäger empört Stören Weihnachtsbäume Wildtiere in Waldachtal?

Bürgertreff-Pressechefin Tanja Martini versteht die Aufregung des Jägers nicht. "Das sind keine wahnsinnig grellen Lichter, die dort installiert wurden. Außerdem stehen die Bäume am Waldrand und die Menschen gehen nicht wirklich in den Wald rein. Diejenigen, die tatsächlich in den Wald gehen, sind die Jäger", argumentierte Martini. Freunde-und-Förderer-Vorsitzender Hartmut Romann wundert sich über die nachträgliche Kritik, hat aber auch durchaus Verständnis für die Argumente des Jägers. Der Verein habe jedoch im Vorfeld der Aktion das Einverständnis von den jeweiligen Grundstückseigentümern eingeholt. Des Weiteren habe sich bei den Vereinen bis jetzt auch niemand persönlich beschwert über die Christbäume am Waldrand. Deshalb soll die Dekoration auch weiterhin in der Nacht leuchten.

Bürgermeisterin Annick Grassi teilte uns telefonisch mit, dass die Gemeinde diesbezüglich vorerst nicht eingreifen wolle. Ob die unnatürliche Lichtquelle und die Pilger die Lebensweise der Tiere womöglich in der Nacht beeinträchtigt? "Das ist mit Sicherheit so", antwortete Grassi auf unsere Frage. Wir fragten daraufhin beim Wildtierbeauftragten auf dem Landratsamt Freudenstadt nach. "Wenn das Licht nur leuchtet und nicht blinkt, dann dürfte dies kein Fluchtverhalten bei den Tieren auslösen", erklärte Peter Daiker. Dennoch könne die unnatürliche Lichtquelle dafür sorgen, dass die Tiere andernorts austreten. Dies könnte zu erhöhten Verbissschäden im Wald und landwirtschaftlichen Schäden führen. Wesentlich problematischer sei für die Tiere, wenn Wanderer in der ersten Nachthälfte ab 21 Uhr in den Lebensraum der Tiere eindringen würden. Die Wildtiere seien im Winter besonders störungsempfindlich, wenn sie auf Nahrungssuche sind. Bei Rehen gewöhne sich zudem der Magen im Winter um. Im Frühjahr sind die Tiere auf der Suche nach Kräutern, während im Winter unter anderem verholzte Knospen auf dem Speiseplan stehen. Unnötig verursachtes Fluchtverhalten würde zudem den Fettabbau bei den Rehen beschleunigen, was wiederum Auswirkungen auf die Nahrungssuche hat und ebenfalls zu erhöhten Verbissschäden im Wald führen könnte.

Unter Druck

"Wir Menschen sind uns oft nicht bewusst, welche Auswirkungen wir auf die Tiere haben. Wenn wir uns nachts im Wald aufhalten, dann laufen wir im Prinzip durch das Wohn- und Schlafzimmer der Tiere. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn nachts jemand durch mein Schlafzimmer spazieren würde", verdeutlichte Daiker. Der Wildtierbeauftragte versteht auch, warum der Jäger aus Waldachtal nicht unbedingt begeistert auf die weihnachtliche Aktion reagierte. "Die Jäger stehen gerade enorm unter Druck, besonders seit die afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist. Die Jäger sollten jetzt dringend Schweine jagen. Das wird natürlich schwer, wenn die Tiere nicht mehr auf der Lichtung auftauchen und ihr Revier wechseln", führte Daiker aus.

Den Organisatoren macht Daiker dennoch keinen Vorwurf: "Es ist besonders in dieser Zeit eine schöne Idee, um sich im Freien treffen zu können, aber nicht ganz zu Ende gedacht." Das Landratsamt will die Aktion in diesem Jahr dulden und im kommenden Jahr das Gespräch mit den verantwortlichen Vereinen suchen. Im Falle einer Wiederholung plädiert Daiker dafür, dass die Wanderroute künftig nicht an den Wäldern entlang verlaufen sollte.