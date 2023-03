1 Eine Holzkonstruktionsbrücke der Firma Miebach soll an dieser Stelle stehen Foto: Braun

Die futuristische Designerbrücke des japanischen Stararchitekten Kengo Kuma wäre zwar der Wunsch und Favorit des Gemeinderats gewesen. Doch die Kosten von rund 2,34 Millionen Euro kann sich die Gemeinde schlichtweg nicht leisten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mehrheitlich – bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme – beschloss der Gemeinderat Baiersbronn in seiner jüngsten Sitzung, die Holzkonstruktionsbrücke des Büros Miebach umzusetzen. Die Kosten mit der zu erwartenden Förderung liegen bei dieser Variante dann für die Gemeinde bei rund 430 000 Euro.

Bauamtsleiter Thomas Kuntosch erklärte in der Sitzung die verschiedenen Varianten. Bei der ganz großen Lösung des Büros Kengo Kuma wäre der komplette Bereich unter Einbeziehung der Lochwegbrücke neu gestaltet worden.

Holzsteg ist marode

„Es gibt wenig Brücken, über die wir so viel diskutiert haben, wie diese. Fakt ist, dass der bestehende Holzsteg marode ist und ersetzt werden muss“, so Bürgermeister Michael Ruf. Zusätzlich habe man noch eine abgespeckte Version der Kengo Kuma-Brücke geprüft und auch eine ganz einfache Stahlkonstruktion. „Städtebaulich wäre die Vollvariante eine runde Geschichte gewesen, letztendlich mussten wir aber die Kosten aufzeigen“, so Ruf. Die Miebach-Variante sei bereits beim Brückenwettbewerb Favorit der Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung gewesen. Im Brückenwettbewerb habe das Büro Miebach damals den zweiten Platz belegt, hinter Kengo Kuma.

Aus Holz und Beton

Daniel Armbruster vom Bauamt führte aus, dass es sich bei der Miebach-Variante um eine Holz-Betonbrücke handle, die im Notfall auch einspurig mit Autos und Lastwagen befahrbar sei. Allerdings müsse dann die Lochwegbrücke in einem separaten Verfahren auch noch saniert werden.

Armbruster erklärte, dass die erste Kostenschätzung für die Sanierung der Lochwegbrücke bei rund 176 000 Euro liege. Auf eine Frage von Bürgermeister Michael Ruf erklärte die Bezirksbeiratsvorsitzende von Baiersbronn, Sabine Finkbeiner, dass sich der Bezirksbeirat einstimmig für die Miebach-Variante ausgesprochen habe. Beeindruckender sei allerdings die Kengo Kuma-Brücke gewesen. Ingo Christein (CDU) erklärte, dass mit der Brücke zur Schelklewiese bereits ein Hingucker geschaffen werde. Aus Kostengründen müsse man daher auf die exklusive Variante verzichten.

Lochwegbrücke hat Zeit

Gerhard Gaiser (SPD) erinnerte daran, dass es im sozialen Bereich noch Rückstände gebe. Man dürfe nicht auf Kosten sozialer Projekte ein Prestigeobjekt schaffen. Auf eine Frage von Maike Weiss (CDU) erklärte Bürgermeister Michael Ruf, dass in Sachen Sanierung der Lochwegbrücke noch bis 2026 Zeit sei, da das Zeitfenster für das Sanierungsgebiet bis April 2026 verlängert werde. Lutz Hermann (FDP/UBL) fragte nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten der großen Variante. Zunächst könnte nur ein Steg gebaut und später eine schönere Lösung gefunden werden, schlug er vor. „Wir sollten an dieser Stelle eine Brücke und keine Luftschlösser bauen“, so Michael Ruoss (CDU).