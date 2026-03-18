Ja zum Haushalt: Schallbach ist „grundsätzlich eine finanziell gesunde Kommune“

Schallbachs Haushaltsplan 2026 ist einstimmig beschlossen worden.
Im Ergebnishaushalt wird mit ordentlichen Erträgen von gut 2,2 Millionen Euro und ordentlichen Aufwendungen von gut 2,3 Millionen Euro mit einem Minus von gut 84 300 Euro gerechnet. Dieser Betrag spiegelt laut der Rechnungsamtsleiterin des Gemeindeverwaltungsverbands Vorderes Kandertal (GVV), Gabriele Herrmann, in etwa die steigenden Kosten durch die Kreis- und Verbandsumlage für den GVV wider. Sie fand: „Bei der Gemeinde Schallbach handelt es sich grundsätzlich um eine finanziell gesunde Kommune.“