J. G. Weisser in der Insolvenz: Wieso der Betrieb in St. Georgen erst mal ohne Investor weitergeht

Noch immer gibt es keinen Investor für das insolvente St. Georgener Traditionsunternehmen J. G. Weisser – und doch geht der Geschäftsbetrieb zunächst weiter.

Etwa 160 Mitarbeiter sind noch übrig geblieben beim insolventen St. Georgener Maschinenbauer J. G. Weisser. Im Juli hatte das Unternehmen angekündigt, 108 Mitarbeiter zu entlassen – eine Schocknachricht für die Belegschaft, die Gewerkschaft und die Bergstadt. 77 Mitarbeiter wechselten in eine Transfergesellschaft, wie die Anwaltskanzlei Anchor, die das Insolvenzverfahren und den Sanierungsprozess des Unternehmens begleitet, mitteilt.

Für die verbliebenen Mitarbeiter ist nun zumindest die unmittelbare Zukunft gesichert, wie aus der Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. J. G. Weisser habe „einen wichtigen Meilenstein im laufenden Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erreicht“.

„Mehrere Hauptkunden haben sich mit neuen Maschinenaufträgen klar zur Zukunft des Unternehmens bekannt. Diese Aufträge sichern die Auslastung der Produktion und schaffen die Grundlage für eine Fortführung des Geschäftsbetriebs über das Jahr 2025 hinaus bis ins dritte Quartal 2026“, wird Markus Fauser von Anchor in der Mitteilung zitiert.

Weiter läuft derweil die Suche nach einem Investor, die bislang erfolglos war. Der M&A-Prozess – das steht für Merger, also Fusion, und Acquisition, also Unternehmensübernahme – werde fortgeführt, um einen Investor zu finden, der die Zukunft des Maschinenbauunternehmens langfristig absichert, heißt es in der Mitteilung.

Noch schlug kein Investor zu

Ein Verkauf des Unternehmens sei noch immer das Ziel – wie bereits von Anfang an. Allerdings hatte sich bislang keiner der Interessenten – die Verantwortlichen sprachen in der Vergangenheit gleich von mehreren – dazu durchgerungen, den Verkauf abzuschließen.

Verfahren läuft monatelang

J. G. Weisser hatte im September 2024 beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt – die wirtschaftliche Schieflage des US-amerikanischen Werkzeugherstellers Hardinge, welcher J. G. Weisser 2021 übernommen hatte, war alles andere als spurlos am Bergstadt-Unternehmen vorbeigegangen.

Zum Dezember 2024 wurde das Verfahren eröffnet. Seitdem arbeiten das Team um Markus Fauser und Tobias Wahl als Generalbevollmächtigte und David Blum von Anchor, die Geschäftsführung und Sachwalter Marc-Philippe Hornung von der SZA Schilling Zutt und Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft „gemeinsam intensiv an einer nachhaltigen Sanierungslösung“.

„Die umfangreiche und vertrauensvolle Unterstützung unserer Kunden ist ein starkes Signal. Damit sind wir in der Lage, Aufträge für neue Maschinen mit einer Laufzeit bis ins Jahr 2026 anzunehmen“, wird Fauser weiter zitiert. Das sei eine wichtige Nachricht für die verbleibenden Mitarbeiter und „ein klares Zeichen an den Markt, dass J. G. Weisser Söhne mit seinem gesamten Produktportfolio voll handlungsfähig und zukunftsfähig ist“. Das Unternehmen biete sein gesamtes Produktportfolio an – von der Entwicklung und Herstellung neuer Maschinen bis zum Service- und Ersatzteilgeschäft.

Hoffen auf weitere Aufträge

„Mit den neuen Kundenaufträgen haben wir eine solide Grundlage für den laufenden Sanierungsprozess geschaffen. Das eröffnet auch weiteren Kunden die Möglichkeit, jetzt langfristig Maschinenbestellungen zu platzieren und damit aktiv die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten“, ergänzt Fauser.

Auch Rechtsanwalt Hornung, der gerichtlich als Sachwalter bestellt ist, sieht laut Mitteilung eine Perspektive: „Die aktuellen Kundenaufträge zeigen, dass das Vertrauen der Kunden in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens weiterhin groß ist. Damit bestehen sehr gute Chancen, die Sanierung erfolgreich abzuschließen und eine nachhaltige Lösung im Interesse der Gläubiger und der Belegschaft zu erreichen.“

Die Fortführung von J. G. Weisser sei maßgeblich dem Engagement der Kunden, der Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter sowie der Unterstützung der Lieferanten und Partner zu verdanken, wird Fauser zitiert. „Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen, um J. G. Weisser Söhne eine stabile Zukunftsperspektive zu geben.“