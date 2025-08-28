J. G. Weisser in der Insolvenz: Wieso der Betrieb in St. Georgen erst mal ohne Investor weitergeht

Noch immer gibt es keinen Investor für das insolvente St. Georgener Traditionsunternehmen J. G. Weisser – und doch geht der Geschäftsbetrieb zunächst weiter.
Etwa 160 Mitarbeiter sind noch übrig geblieben beim insolventen St. Georgener Maschinenbauer J. G. Weisser. Im Juli hatte das Unternehmen angekündigt, 108 Mitarbeiter zu entlassen – eine Schocknachricht für die Belegschaft, die Gewerkschaft und die Bergstadt. 77 Mitarbeiter wechselten in eine Transfergesellschaft, wie die Anwaltskanzlei Anchor, die das Insolvenzverfahren und den Sanierungsprozess des Unternehmens begleitet, mitteilt.